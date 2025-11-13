बिहार विधानसभा चुनाव की काउंटिंग से पहले जीत के अपने-अपने दावे, नीतीश या तेजस्वी, किसके सिर पर सजेगा 'ताज' ? - BEFORE THE COUNTING BAYANBAAJI
Published : November 13, 2025 at 8:03 PM IST
बिहार के साथ-साथ देशभर को लोगों को शुक्रवार को होने वाली मतगणना का बेसब्री से इंतजार है. जिसके बाद तय हो जाएगा कि राज्य के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार रिकॉर्ड पांचवी बार सत्ता में आएंगे या फिर प्रदेश में बदलाव होगा. इससे पहले राजधानी पटना में नीतीश कुमार के पोस्टर लगे. JDU कार्यालय के बाहर लगे इस पोस्ट में लिखा गया है कि टाइगर अभी जिंदा है. जिसको लेकर RJD ने निशाना साधा.
इधर मंत्री नितिन नबीन ने तेजस्वी यादव के जीत के दावे पर कहा कि अच्छी बात है वो मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं एनडीए नेताओं ने सरकार बनने का दावा किया. तो दूसरी तरफ वैशाली में आरजेडी ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के संकल्प के साथ 24 घंटे का यज्ञ और हवन शुरू किया है.
इधर शुक्रवार को होने वाली मतगणना को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी है. बिहार में दो चरणों में चुनाव हुए. जिसमें 67.13 फीसदी लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया. जिस तरह से महिलाओं ने बढ़चढ़ कर वोटिंग की. वैसे में वहीं ये तय करने जा रही हैं कि बिहार का ताज किसके सिर पर सजेगा.
