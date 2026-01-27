ETV Bharat / Videos

'महाकाल के सामने कोई भी VIP नहीं', दर्शन व्यवस्था के खिलाफ याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज - BEFORE MAHAKAL NOBODY IS VIP

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
SC में महाकाल मंदिर में VIP दर्शन पर सुनवाई (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 27, 2026 at 9:49 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

सुप्रीम कोर्ट ने महाकाल मंदिर के गर्भगृह में VIP दर्शन को लेकर लगी याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया. कोर्ट ने कहा कि महाकाल के सामने कोई VIP नहीं, सब बराबर हैं. कोर्ट ने कहा कि अगर लोग आर्टिकल 14, 16, 19, 20 और 21 का हवाला देते हुए गर्भगृह में जाते हैं, तो उन्हें वहां नहीं जाना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि कोई व्यक्ति इसलिए अंदर जाने का अधिकार मांग सकता है क्योंकि दूसरे को जाने की इजाजत है, या बोलने की आजादी का हवाला देते हुए मंत्र पढ़ने का अधिकार मांग सकता है. सीजेआई ने कहा, इसलिए, सभी मौलिक अधिकार सिर्फ गर्भगृह के अंदर ही रहेंगे. यह मामला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत, जस्टिस आर महादेवन और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच के सामने आया. शुरू में, सीजेआई ने याचिकाकर्ता दर्पण अवस्थी की तरफ से वकील विष्णु शंकर जैन से कहा कि कोर्ट इस याचिका पर सुनवाई नहीं करना चाहता. जैन ने कहा कि यह मामला मंदिर में एंट्री से जुड़ा है. सीजेआई ने कहा कि महाकाल के सामने कोई भी वीआईपी नहीं है. बेंच के याचिका पर सुनवाई से इनकार के बाद याचिकाकर्ता ने इसे वापस लेने का फैसला किया, और संबंधित अधिकारियों के सामने रिप्रेजेंटेशन फाइल करने की छूट दी. याचिकाकर्ता ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के 28 अगस्त, 2025 के फैसले को चुनौती दी, जिसमें सभी भक्तों को गर्भगृह के अंदर दर्शन और पूजा-पाठ करने की बराबर इजाजत देने की मांग वाली एक जनहित याचिका खारिज कर दी गई थी.

सुप्रीम कोर्ट ने महाकाल मंदिर के गर्भगृह में VIP दर्शन को लेकर लगी याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया. कोर्ट ने कहा कि महाकाल के सामने कोई VIP नहीं, सब बराबर हैं. कोर्ट ने कहा कि अगर लोग आर्टिकल 14, 16, 19, 20 और 21 का हवाला देते हुए गर्भगृह में जाते हैं, तो उन्हें वहां नहीं जाना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि कोई व्यक्ति इसलिए अंदर जाने का अधिकार मांग सकता है क्योंकि दूसरे को जाने की इजाजत है, या बोलने की आजादी का हवाला देते हुए मंत्र पढ़ने का अधिकार मांग सकता है. सीजेआई ने कहा, इसलिए, सभी मौलिक अधिकार सिर्फ गर्भगृह के अंदर ही रहेंगे. यह मामला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत, जस्टिस आर महादेवन और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच के सामने आया. शुरू में, सीजेआई ने याचिकाकर्ता दर्पण अवस्थी की तरफ से वकील विष्णु शंकर जैन से कहा कि कोर्ट इस याचिका पर सुनवाई नहीं करना चाहता. जैन ने कहा कि यह मामला मंदिर में एंट्री से जुड़ा है. सीजेआई ने कहा कि महाकाल के सामने कोई भी वीआईपी नहीं है. बेंच के याचिका पर सुनवाई से इनकार के बाद याचिकाकर्ता ने इसे वापस लेने का फैसला किया, और संबंधित अधिकारियों के सामने रिप्रेजेंटेशन फाइल करने की छूट दी. याचिकाकर्ता ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के 28 अगस्त, 2025 के फैसले को चुनौती दी, जिसमें सभी भक्तों को गर्भगृह के अंदर दर्शन और पूजा-पाठ करने की बराबर इजाजत देने की मांग वाली एक जनहित याचिका खारिज कर दी गई थी.

For All Latest Updates

TAGGED:

BEFORE MAHAKAL NOBODY IS VIP
MAHAKAL
SUPREME COURT
महाकाल के सामने कोई भी VIP नहीं
BEFORE MAHAKAL NOBODY IS VIP

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

कौन हैं एंटोनियो कोस्टा?

कौन हैं एंटोनियो कोस्टा? यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट का गोवा से क्या है संबंध?

January 27, 2026 at 9:34 PM IST
'मदर ऑफ ऑल डील्स' को दोनों पक्षों ने बताया ऐतिहासिक

भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच ऐतिहासिक समझौता, 'मदर ऑफ ऑल डील्स' को दोनों पक्षों ने बताया ऐतिहासिक

January 27, 2026 at 9:07 PM IST
UGC Equity Rules Trigger Protests

UGC के नियमों को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भेदभाव न होने का दिया आश्वासन

January 27, 2026 at 9:04 PM IST
कश्मीर घाटी में कुदरत की इमरजेंसी

कश्मीर घाटी में कुदरत की इमरजेंसी: दूसरी बार बर्फबारी से बढ़ी परेशानी, 25 फ्लाइट कैंसिल, हाईवे बंद

January 27, 2026 at 6:50 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.