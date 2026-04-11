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वार्ता से पहले अमेरिकी उप-राष्ट्रपति जे.डी. वैंस की चेतावनी... कहा, अमेरिका के साथ 'खेल' न खेले ईरान - VANCE WARNS TEHRAN

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अमेरिकी उप-राष्ट्रपति जे.डी. वैंस की चेतावनी (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 11, 2026 at 10:23 PM IST

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अमेरिकी उप-राष्ट्रपति जेडी वेंस की अगुवाई में एक अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल ईरान के साथ शांति वार्ता के लिए पाकिस्तान में है. उनकी ईरान की संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बगेर गालिबफ की अगुवाई वाले ईरानी प्रतिनिधिमंडल के साथ वार्ता होगी. इस बातचीत का मकसद पश्चिम एशिया में संघर्ष समाप्त करना है.  

वेंस जब पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस पर पहुंचने पर पहुंचे तो पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार और सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने उनकी अगवानी की. वेंस के साथ अमेरिका के राष्ट्रपति के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जारेड कुशनर भी हैं. पाकिस्तान रवाना होने से पहले वेंस ने उम्मीद जताई कि ईरान से साथ उनकी बातचीत सकारात्मक होगी. अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने साफ-साफ कहा है कि ईरान के पास कोई परमाणु हथियार नहीं होगा.  

ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर गलिबाफ की अगुवाई में ईरानी प्रतिनिधिमंडल अमेरिका के साथ वार्ता के लिए पहले से ही पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में पहुंच चुकी है.  पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बुधवार को दो सप्ताह के युद्धविराम की घोषणा करते हुए कहा था कि अमेरिका और ईरान इस्लामाबाद में वार्ता करेंगे. 

अमेरिकी उप-राष्ट्रपति जेडी वेंस की अगुवाई में एक अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल ईरान के साथ शांति वार्ता के लिए पाकिस्तान में है. उनकी ईरान की संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बगेर गालिबफ की अगुवाई वाले ईरानी प्रतिनिधिमंडल के साथ वार्ता होगी. इस बातचीत का मकसद पश्चिम एशिया में संघर्ष समाप्त करना है.  

वेंस जब पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस पर पहुंचने पर पहुंचे तो पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार और सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने उनकी अगवानी की. वेंस के साथ अमेरिका के राष्ट्रपति के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जारेड कुशनर भी हैं. पाकिस्तान रवाना होने से पहले वेंस ने उम्मीद जताई कि ईरान से साथ उनकी बातचीत सकारात्मक होगी. अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने साफ-साफ कहा है कि ईरान के पास कोई परमाणु हथियार नहीं होगा.  

ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर गलिबाफ की अगुवाई में ईरानी प्रतिनिधिमंडल अमेरिका के साथ वार्ता के लिए पहले से ही पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में पहुंच चुकी है.  पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बुधवार को दो सप्ताह के युद्धविराम की घोषणा करते हुए कहा था कि अमेरिका और ईरान इस्लामाबाद में वार्ता करेंगे. 

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