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ईद से पहले शाहीन बाग इलाके के बाजारों में देखी गई रौनक, जमकर उमड़े खरीदार - EID 2026

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ईद से पहले बाजार में रौनक (ETV Bharat)

By ETV Bharat Delhi Team

Published : March 20, 2026 at 8:40 PM IST

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नई दिल्ली: ईद से पहले शुक्रवार शाम शाहीन बाग इलाके में गजब की रौनक देखी गई. इस दौरान लोग नए कपड़े व खाने पीने की चीजों की खरीदारी करते नजर आए. ज़ोहेब अहमद ने बताया कि ईद से पहले वह कपड़े की खरीदारी करने के लिए शाहीन बाग मार्केट में आए थे. हमारा संदेश है कि सभी लोग अमन शांति से ईद का त्योहार मनाए. वहीं वहीं बरकत बताती है कि ईद को लेकर हम सभी बहुत उत्साहित हैं. इसलिए हम आज नए कपड़ों की खरीदारी कर रहे हैं. लोगों के जोशो-खरोश के चलते पूरा बाजार खरीदारों से पटा नजर आया.  

नई दिल्ली: ईद से पहले शुक्रवार शाम शाहीन बाग इलाके में गजब की रौनक देखी गई. इस दौरान लोग नए कपड़े व खाने पीने की चीजों की खरीदारी करते नजर आए. ज़ोहेब अहमद ने बताया कि ईद से पहले वह कपड़े की खरीदारी करने के लिए शाहीन बाग मार्केट में आए थे. हमारा संदेश है कि सभी लोग अमन शांति से ईद का त्योहार मनाए. वहीं वहीं बरकत बताती है कि ईद को लेकर हम सभी बहुत उत्साहित हैं. इसलिए हम आज नए कपड़ों की खरीदारी कर रहे हैं. लोगों के जोशो-खरोश के चलते पूरा बाजार खरीदारों से पटा नजर आया.  

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