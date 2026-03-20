नई दिल्ली: ईद से पहले शुक्रवार शाम शाहीन बाग इलाके में गजब की रौनक देखी गई. इस दौरान लोग नए कपड़े व खाने पीने की चीजों की खरीदारी करते नजर आए. ज़ोहेब अहमद ने बताया कि ईद से पहले वह कपड़े की खरीदारी करने के लिए शाहीन बाग मार्केट में आए थे. हमारा संदेश है कि सभी लोग अमन शांति से ईद का त्योहार मनाए. वहीं वहीं बरकत बताती है कि ईद को लेकर हम सभी बहुत उत्साहित हैं. इसलिए हम आज नए कपड़ों की खरीदारी कर रहे हैं. लोगों के जोशो-खरोश के चलते पूरा बाजार खरीदारों से पटा नजर आया.