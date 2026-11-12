ETV Bharat / Videos

बीच सड़क पर साथ मस्ती करते दिखे भालू के बच्चे, देखें वीडियो

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
मस्ती करते दिखे भालू के बच्चे (वीडियो ईटीवी भारत सिरोही)

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 12, 2026 at 2:52 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

सिरोही के हिल स्टेशन आबूराज ( माउंट आबू) के वन्यजीव क्षेत्र में इन दिनों भालू और लेपर्ड की गतिविधियां लगातार देखने को मिल रही हैं. एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है जिसमें दो भालू के बच्चे सड़क पर एक-दूसरे के साथ खेलते, झगड़ते और मस्ती करते दिखाई दे रहे हैं. उनका यह अनोखा अंदाज कैमरे में कैद हो गया, जिसका वीडियो अब चर्चा का विषय बना हुआ है. माउंट आबू वन्यजीव अभयारण्य अपनी प्राकृतिक सुंदरता और समृद्ध जैव विविधता के लिए जाना जाता है. वर्ष 1960 में स्थापित यह अभयारण्य इको टूरिज्म के लिहाज से भी खास पहचान रखता है. यहां भालू, लेपर्ड सहित कई वन्यजीव और विभिन्न प्रजातियों के पक्षी पाए जाते हैं.

सिरोही के हिल स्टेशन आबूराज ( माउंट आबू) के वन्यजीव क्षेत्र में इन दिनों भालू और लेपर्ड की गतिविधियां लगातार देखने को मिल रही हैं. एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है जिसमें दो भालू के बच्चे सड़क पर एक-दूसरे के साथ खेलते, झगड़ते और मस्ती करते दिखाई दे रहे हैं. उनका यह अनोखा अंदाज कैमरे में कैद हो गया, जिसका वीडियो अब चर्चा का विषय बना हुआ है. माउंट आबू वन्यजीव अभयारण्य अपनी प्राकृतिक सुंदरता और समृद्ध जैव विविधता के लिए जाना जाता है. वर्ष 1960 में स्थापित यह अभयारण्य इको टूरिज्म के लिहाज से भी खास पहचान रखता है. यहां भालू, लेपर्ड सहित कई वन्यजीव और विभिन्न प्रजातियों के पक्षी पाए जाते हैं.

For All Latest Updates

TAGGED:

भालूओं की मस्ती
भालू के बच्चों की अठखेलियां
BEARS AT PLAY
VIDEO OF BEARS HAVING FUN

संबंधित ख़बरें

महालक्ष्मी मंदिर

धनतेरस पर महालक्ष्मी मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब

November 6, 2026 at 12:10 PM IST
उदयपुर में अंतरिक्ष की थीम पर दीपोत्सव की सजावट

उदयपुर में अंतरिक्ष की थीम पर दीपोत्सव की सजावट

November 6, 2026 at 11:39 AM IST
आबूराज में पैंथर और भालू का आमना-सामना

आबूराज में पैंथर और भालू का आमना-सामना, रोमांचित करने वाला वीडियो

October 28, 2026 at 9:59 AM IST
Tigress T 2307 sighted with 4 cubs

रणथंभौर टाइगर रिजर्व में बाघिन टी 2307 की 4 शावकों के साथ हुई साइटिंग, पर्यटक हुए रोमांचित

October 24, 2026 at 8:17 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.