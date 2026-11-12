बीच सड़क पर साथ मस्ती करते दिखे भालू के बच्चे, देखें वीडियो

सिरोही के हिल स्टेशन आबूराज ( माउंट आबू) के वन्यजीव क्षेत्र में इन दिनों भालू और लेपर्ड की गतिविधियां लगातार देखने को मिल रही हैं. एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है जिसमें दो भालू के बच्चे सड़क पर एक-दूसरे के साथ खेलते, झगड़ते और मस्ती करते दिखाई दे रहे हैं. उनका यह अनोखा अंदाज कैमरे में कैद हो गया, जिसका वीडियो अब चर्चा का विषय बना हुआ है. माउंट आबू वन्यजीव अभयारण्य अपनी प्राकृतिक सुंदरता और समृद्ध जैव विविधता के लिए जाना जाता है. वर्ष 1960 में स्थापित यह अभयारण्य इको टूरिज्म के लिहाज से भी खास पहचान रखता है. यहां भालू, लेपर्ड सहित कई वन्यजीव और विभिन्न प्रजातियों के पक्षी पाए जाते हैं.