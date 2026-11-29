रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश की सुरक्षा में जुटे जवानों और अधिकारियों से मैन पावर से मशीन पावर में बदलाव के लिए तैयार होने की अपील की है. महाराष्ट्र के पुणे के खड़कवासला स्थित नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी NDA के पासिंग आउट परेड के दौरान कैडेट्स को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि विकसित देशों पहले ही मैन पावर पर अपनी निर्भरता को कम कर लिया है और हमें भी उसी दिशा में काम करना चाहिए. रक्षा मंत्री ने युद्ध के बदले पैटर्न को ध्यान में रखकर अपनी तैयारी पुख्ता करने की सलाह दी. NDA में पहली बार दो महिला कैडेट्स अपनी-अपनी स्ट्रीम में टॉपर बनी हैं. कैडेट गार्गी पालीवाल और कैडेट दिव्या गोदारा ने कंप्यूटर साइंस और आर्ट्स स्ट्रीम में पहली पोजिशन हासिल की. पालीवाल और गोदारा ने ये उपलब्धि 2022 में एकेडमी द्वारा महिला कैडेट्स के लिए पहली बार खोले जाने के चार साल बाद हासिल की है.