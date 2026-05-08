BCCI ने आईपीएल की सभी 10 फ्रेंचाइजी को ‘हनी ट्रैप’, सुरक्षा जोखिम और कानूनी दायित्वों को लेकर अलर्ट जारी किया है. IPL के दौरान खिलाड़ियों, सपोर्ट स्टाफ और टीम अधिकारियों के होटल कमरों में अनधिकृत लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है. बीसीसीआई की भ्रष्टाचार विरोधी इकाई (ACU) को प्रोटोकॉल उल्लंघन और अनुचित गतिविधियों की शिकायतें मिली थीं. अब किसी भी मेहमान को कमरे में बुलाने से पहले टीम मैनेजर की लिखित अनुमति जरूरी होगी. खिलाड़ियों को होटल से बाहर जाने से पहले सुरक्षा अधिकारी और टीम इंटीग्रिटी अधिकारी को भी सूचना देनी होगी. नियम तोड़ने पर जुर्माना, निलंबन या अयोग्यता जैसी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है.