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बंगाल की खाड़ी में मंडराया चक्रवात का खतरा: 26 अक्टूबर को आ सकता है तूफान, ओडिशा और आंध्र प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट

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चक्रवात का खतरा (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 23, 2026 at 10:53 PM IST

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बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र के चलते चक्रवात का खतरा मंडराने लगा है। मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, यह सिस्टम 25 अक्टूबर को डिप्रेशन और 26 अक्टूबर तक चक्रवाती तूफान में बदल सकता है। इसके 28 अक्टूबर की सुबह तक उत्तरी आंध्र प्रदेश और दक्षिणी ओडिशा के तट पर पहुंचने की आशंका है। इसके प्रभाव से 27 से 29 अक्टूबर के बीच तटीय इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। इसे देखते हुए समुद्र में जाने वाले मछुआरों के लिए चेतावनी जारी कर दी गई है। ओडिशा सरकार भी पूरी तरह सतर्क है और आपदा से निपटने की तैयारियों में जुटी हुई है। प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है और लोगों से एहतियात बरतने की अपील की गई है।

बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र के चलते चक्रवात का खतरा मंडराने लगा है। मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, यह सिस्टम 25 अक्टूबर को डिप्रेशन और 26 अक्टूबर तक चक्रवाती तूफान में बदल सकता है। इसके 28 अक्टूबर की सुबह तक उत्तरी आंध्र प्रदेश और दक्षिणी ओडिशा के तट पर पहुंचने की आशंका है। इसके प्रभाव से 27 से 29 अक्टूबर के बीच तटीय इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। इसे देखते हुए समुद्र में जाने वाले मछुआरों के लिए चेतावनी जारी कर दी गई है। ओडिशा सरकार भी पूरी तरह सतर्क है और आपदा से निपटने की तैयारियों में जुटी हुई है। प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है और लोगों से एहतियात बरतने की अपील की गई है।

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