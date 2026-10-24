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बंगाल की खाड़ी में गहराया चक्रवात का खतरा: 28 अक्टूबर के आसपास आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटों से टकराने की आशंका

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CYCLONE THREAT IN BAY OF BENGAL OCTOBER (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 24, 2026 at 3:29 PM IST

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देशभर के मौसम का मिजाज तेजी से बदलने लगा है। बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र मजबूत होकर चक्रवाती तूफान में तब्दील हो सकता है। मौसम विभाग के अनुसार, यह सिस्टम पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए 28 अक्टूबर के आसपास उत्तरी आंध्र प्रदेश और दक्षिणी ओडिशा के तटीय इलाकों के करीब पहुंच सकता है। इसके प्रभाव से 27 से 29 अक्टूबर के बीच दोनों राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इसके अलावा, दक्षिण भारत के राज्यों में पूर्वोत्तर मानसून के सक्रिय होने से तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में भी भारी बारिश के आसार हैं। वहीं, पश्चिमी विक्षोभ के असर से उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और मैदानी राज्यों में हल्की बारिश व तेज हवाएं चल सकती हैं।

देशभर के मौसम का मिजाज तेजी से बदलने लगा है। बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र मजबूत होकर चक्रवाती तूफान में तब्दील हो सकता है। मौसम विभाग के अनुसार, यह सिस्टम पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए 28 अक्टूबर के आसपास उत्तरी आंध्र प्रदेश और दक्षिणी ओडिशा के तटीय इलाकों के करीब पहुंच सकता है। इसके प्रभाव से 27 से 29 अक्टूबर के बीच दोनों राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इसके अलावा, दक्षिण भारत के राज्यों में पूर्वोत्तर मानसून के सक्रिय होने से तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में भी भारी बारिश के आसार हैं। वहीं, पश्चिमी विक्षोभ के असर से उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और मैदानी राज्यों में हल्की बारिश व तेज हवाएं चल सकती हैं।

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