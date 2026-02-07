ETV Bharat / Videos

बस्तर पंडुम का राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कर रही शुभारंभ LIVE - BASTAR PANDUM

बस्तर पंडुम (ETV Bharat Chhattisgarh)

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : February 7, 2026 at 11:26 AM IST

Updated : February 7, 2026 at 12:23 PM IST

Choose ETV Bharat

जगदलपुर: लालबाग मैदान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बस्तर पंडुम समारोह का उद्घाटन कर रही है. कार्यक्रम में सीएम विष्णुदेव साय, राज्यपाल रमेन डेका सहित कैबिनेट मंत्री और स्थानीय जनप्रतिनिधि मौजूद है. बस्तर की समृद्ध जनजातीय संस्कृति को विश्वपटल पर लाने तीन दिवसीय बस्तर पंडुम कार्यक्रम का आयोजन किया गया. जिसका समापन 9 फरवरी को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह करेंगे. बस्तर पंडुम कार्यक्रम में आयोजित प्रतियोगिताओं में 54,745 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया. जिलास्तर की कड़ी प्रतिस्पर्धा से जीत कर आए 84 दल और उनके 705 चयनित कलाकार बस्तर पंडुम कार्यक्रम में अपनी कला का जादू बिखेर रहे हैं. इन तीन दिनों में जनजातीय नृत्य की थाप, पारंपरिक गीतों की गूंज, स्थानीय व्यंजन-पेयपदार्थ और नाटकों का मंचन आकर्षण का मुख्य केंद्र रहेगा. 

 

बस्तर पंडुम
DROUPADI MURMU IN JAGDALPUR
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू
CHHATTISGARH NEWS
BASTAR PANDUM

ETV Bharat Chhattisgarh Team

