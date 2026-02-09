Live बस्तर पंडुम 2026: आयोजन में शामिल हो रहे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह - BASTAR PANDUM 2026
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : February 9, 2026 at 12:33 PM IST
जगदलपुर: बस्तर पंडुम 2026 का आज समापन कार्यक्रम हो रहा है. समापन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, बस्तर पहुंचे हैं. बस्तर पहुंचने पर अमित शाह का भव्य स्वागत आदिवासी परंपरा से किया गया. जगदलपुर के ऐतिहासिक लालबाग मैदान में बस्तर पंडुम 2026 का समापन कार्यक्रम आयोजित किया गया है. बस्तर पंडुम छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग का जनजातीय महोत्सव है. साल 2025 में बस्तर की आदिवासी संस्कृति, परंपरा, लोक कला, पारंपरिक नृत्य और वेशभूषा को बढ़ावा देने बस्तर पंडुम का आयोजन शुरू किया गया.
साल 2025 में विकासखंड स्तर पर आयोजित प्रतियोगिताओं में 15,596 प्रतिभागियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी. वहीं इस वर्ष यह आंकड़ा सातों जिलों में तीन गुना से भी अधिक बढ़कर 54,745 तक पहुंच गया है. प्रतिभागियों की संख्या में आया यह भारी उछाल साफ बताता है, कि बस्तर के लोग अपनी जड़ों, परंपराओं और लोक कलाओं को सहेजने के लिए कितने जागरूक और उत्साहित है.
