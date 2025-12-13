ETV Bharat / Videos

बस्तर ओलंपिक 2025: केंद्रीय गृहमंत्री अमित खेलों के महाकुंभ में कर रहे शिरकत - BASTAR OLYMPICS 2025

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 13, 2025 at 2:51 PM IST

Updated : December 13, 2025 at 4:23 PM IST

बस्तर: तीन दिवसीय बस्तर ओलंपिक का आज रंगारंग समापन कार्यक्रम है. बस्तर ओलंपिक के समापन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बस्तर पहुंचे हैं. साल 2024 में भी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह बस्तर ओलंपिक के समापन समारोह में शामिल हुए थे. तब अमित शाह ने बस्तर की जनता से वादा किया था कि वो अगले साल भी बस्तर ओलंपिक के आयोजन में शामिल होने जरुर आएंगे. अमित शाह ने अपना वादा निभाया. बस्तर ओलंपिक में इस खिलाड़ियों के अलावा नक्सल पीड़ित और सरेंडर नक्सली भी शामिल हुए हैं. बस्तर ओलंपिक में शामिल होने के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला मुक्केबाज मैरीकाम भी पहुंची हैं. 

UNION HOME MINISTER
AMIT SHAH
JAGDALPUR
VISHNU DEO SAI
BASTAR OLYMPICS 2025

ETV Bharat Chhattisgarh Team

