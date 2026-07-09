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बरुईपुर हिंसा मामले में 40 गिरफ्तार, CCTV और सोशल मीडिया वीडियो से आरोपियों की पहचान तेज - POLICE

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BARUIPUR VIOLENCE LATEST NEWS (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 9, 2026 at 5:43 PM IST

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पश्चिम बंगाल के बरुईपुर में नाबालिग लड़की का शव मिलने के बाद भड़की हिंसा के मामले में पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है. हिंसा, पुलिस पर हमला, तोड़फोड़ और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में अब तक 40 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है. इनमें से 18 आरोपियों को अदालत में पेश कर पुलिस हिरासत में भेजा गया है. जांच एजेंसियां सोशल मीडिया वीडियो और CCTV फुटेज की मदद से अन्य आरोपियों की पहचान कर रही हैं. हिंसा के दौरान भीड़ ने रेप और हत्या के मामले के संदिग्ध इंद्रजीत मंडल की पीट-पीटकर हत्या कर दी थी. राज्य सरकार ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है और मॉब लिंचिंग के पीछे सांप्रदायिक उकसावे की भी जांच की जा रही है.

पश्चिम बंगाल के बरुईपुर में नाबालिग लड़की का शव मिलने के बाद भड़की हिंसा के मामले में पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है. हिंसा, पुलिस पर हमला, तोड़फोड़ और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में अब तक 40 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है. इनमें से 18 आरोपियों को अदालत में पेश कर पुलिस हिरासत में भेजा गया है. जांच एजेंसियां सोशल मीडिया वीडियो और CCTV फुटेज की मदद से अन्य आरोपियों की पहचान कर रही हैं. हिंसा के दौरान भीड़ ने रेप और हत्या के मामले के संदिग्ध इंद्रजीत मंडल की पीट-पीटकर हत्या कर दी थी. राज्य सरकार ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है और मॉब लिंचिंग के पीछे सांप्रदायिक उकसावे की भी जांच की जा रही है.

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