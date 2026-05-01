जबलपुर के बरगी बांध में क्रूज हादसा-9 मौतें, कई लापता, ओवरलोडिंग पर सवाल - BARGI DAM ACCIDENT
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Published : May 1, 2026 at 5:03 PM IST
मध्य प्रदेश के बरगी बांध में तेज आंधी के दौरान एक पर्यटन क्रूज डूबने से बड़ा हादसा हो गया. अब तक 9 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि 28 यात्रियों को सुरक्षित निकाल लिया गया है और 4 लोग अभी भी लापता हैं. हादसे के समय क्रूज में तय क्षमता से अधिक, लगभग 43-47 लोग सवार थे, जबकि टिकट केवल 29 के जारी किए गए थे, जिससे ओवरलोडिंग पर सवाल खड़े हो गए हैं. SDRF की टीम ने रात में बचाव कार्य चलाया, लेकिन खराब मौसम के कारण दिक्कतें आईं. शुक्रवार सुबह दोबारा सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया. मुख्यमंत्री मोहन यादव के दौरे की संभावना है, वहीं पर्यटन मंत्री के बयान ने विवाद बढ़ा दिया है.
मध्य प्रदेश के बरगी बांध में तेज आंधी के दौरान एक पर्यटन क्रूज डूबने से बड़ा हादसा हो गया. अब तक 9 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि 28 यात्रियों को सुरक्षित निकाल लिया गया है और 4 लोग अभी भी लापता हैं. हादसे के समय क्रूज में तय क्षमता से अधिक, लगभग 43-47 लोग सवार थे, जबकि टिकट केवल 29 के जारी किए गए थे, जिससे ओवरलोडिंग पर सवाल खड़े हो गए हैं. SDRF की टीम ने रात में बचाव कार्य चलाया, लेकिन खराब मौसम के कारण दिक्कतें आईं. शुक्रवार सुबह दोबारा सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया. मुख्यमंत्री मोहन यादव के दौरे की संभावना है, वहीं पर्यटन मंत्री के बयान ने विवाद बढ़ा दिया है.