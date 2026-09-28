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बैंक यूनियन्स की टल गई हड़ताल, आज से खुले रहेंगे बैंक, IBA और UFBU के बीच बातचीत के बाद फैसला

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आज से खुले रहेंगे बैंक (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 28, 2026 at 11:40 AM IST

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बैंक यूनियन्स ने अपनी तीन दिवसीय देशव्यापी हड़ताल वापस लेने का ऐलान किया है. इसके बाद आज से बैंक खुले रहेंगे. हफ्ते में पांच दिन काम समेत दूसरे मांगों पर इंडियन बैंक्स एसोसिएशन से आश्वासन मिलने के बाद बैंक यूनियन्स ने हड़ताल वापस लेने का फैसला किया. बैंकों की देशव्यापी हड़ताल सोमवार यानी आज से शुरू होने वाली थी, लेकिन बैंक यूनियन्स के फैसले के बाद कारोबारियों समेत आम लोगों को बड़ी राहत मिली है. यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस UFBU ने कहा कि समिति सभी संभावित विकल्पों का पता लगाएगी, सभी हितधारकों के साथ चर्चा करेगी और सर्वसम्मत समाधान निकालेगी.  

बैंक यूनियंस का कहना है कि उसे ये कदम उठाने के लिए इसीलिए मजबूर होना पड़ा क्योंकि ढाई साल से भी पहले सरकार के साथ हुए समझौते में किए गए वादे अभी तक पूरे नहीं हुए हैं. यूनियंस की प्रमुख मांगों में पांच दिन का बैंकिंग वीक लागू करना है, जिसमें शनिवार और रविवार को साप्ताहिक छुट्टियां हों. उनका दूसरा बड़ा मुद्दा नई परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को वापस लेना है. यूनियंस का कहना है कि इसे डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ने एकतरफा लागू किया है.

बैंक यूनियन्स ने अपनी तीन दिवसीय देशव्यापी हड़ताल वापस लेने का ऐलान किया है. इसके बाद आज से बैंक खुले रहेंगे. हफ्ते में पांच दिन काम समेत दूसरे मांगों पर इंडियन बैंक्स एसोसिएशन से आश्वासन मिलने के बाद बैंक यूनियन्स ने हड़ताल वापस लेने का फैसला किया. बैंकों की देशव्यापी हड़ताल सोमवार यानी आज से शुरू होने वाली थी, लेकिन बैंक यूनियन्स के फैसले के बाद कारोबारियों समेत आम लोगों को बड़ी राहत मिली है. यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस UFBU ने कहा कि समिति सभी संभावित विकल्पों का पता लगाएगी, सभी हितधारकों के साथ चर्चा करेगी और सर्वसम्मत समाधान निकालेगी.  

बैंक यूनियंस का कहना है कि उसे ये कदम उठाने के लिए इसीलिए मजबूर होना पड़ा क्योंकि ढाई साल से भी पहले सरकार के साथ हुए समझौते में किए गए वादे अभी तक पूरे नहीं हुए हैं. यूनियंस की प्रमुख मांगों में पांच दिन का बैंकिंग वीक लागू करना है, जिसमें शनिवार और रविवार को साप्ताहिक छुट्टियां हों. उनका दूसरा बड़ा मुद्दा नई परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को वापस लेना है. यूनियंस का कहना है कि इसे डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ने एकतरफा लागू किया है.

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