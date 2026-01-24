भारत में रह रहीं बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना ने मोहम्मद यूनुस प्रशासन पर हमला बोला है. उन्होंने मोहम्मद यूनुस पर बांग्लादेश में अवैध सरकार चलाने का आरोप लगाया और देश की जनता से उसे उखाड़ फेंकने की अपील की है. उन्होंने कहा कि मुश्किल के वक्त में पूरे देश को एकजुट होना चाहिए. महान स्वतंत्रता संग्राम की भावना दिखानी चाहिए. किसी भी कीमत पर देश के शत्रु विदेशी ताकतों की कठपुतली की सत्ता को उखाड़ फेंकनी चाहिए. बांग्लादेश के बहादुर बेटे-बेटियों को देश की स्वतंत्रता, संप्रभुता, लोकतंत्र और संविधान को बहाल करना चाहिए और उसकी रक्षा करनी चाहिए.