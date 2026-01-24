बांग्लादेश की जनता से शेख हसीना की अपील, कहा, 'अवैध' यूनुस प्रशासन को उखाड़ फेंकें - SHEIKH HASINA APPEALS TO THE NATION
Published : January 24, 2026 at 10:41 PM IST
भारत में रह रहीं बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना ने मोहम्मद यूनुस प्रशासन पर हमला बोला है. उन्होंने मोहम्मद यूनुस पर बांग्लादेश में अवैध सरकार चलाने का आरोप लगाया और देश की जनता से उसे उखाड़ फेंकने की अपील की है. उन्होंने कहा कि मुश्किल के वक्त में पूरे देश को एकजुट होना चाहिए. महान स्वतंत्रता संग्राम की भावना दिखानी चाहिए. किसी भी कीमत पर देश के शत्रु विदेशी ताकतों की कठपुतली की सत्ता को उखाड़ फेंकनी चाहिए. बांग्लादेश के बहादुर बेटे-बेटियों को देश की स्वतंत्रता, संप्रभुता, लोकतंत्र और संविधान को बहाल करना चाहिए और उसकी रक्षा करनी चाहिए.
