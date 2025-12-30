ETV Bharat / Videos

बांग्लादेश: पहली महिला पीएम बेगम खालिदा जिया का निधन, 80 साल की उम्र में ली आखिरी सांस - KHALEDA ZIA PASSES AWAY

खालिदा जिया का निधन (ETV Bharat)

Published : December 30, 2025 at 9:41 PM IST

बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टीकी चेयरपर्सन खालिदा जिया का लंबी बीमारी के बाद मंगलवार सुबह निधन हो गया. वह 80 साल की थीं. उनके डॉक्टरों के मुताबिक खालिदा जिया उम्र से जुड़ी कई बीमारियों से जूझ रही थीं, जिनमें लिवर का एडवांस्ड सिरोसिस, आर्थराइटिस, डायबिटीज और छाती और दिल से जुड़ी दिक्कतें शामिल थी.  पीएम नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया.

बीएनपी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयरल करते हुए लिखा कि कुछ समय पहले ही डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित किया. जानकारी के मुताबिक मंगलवार सुबह 6 बजे के करीब उन्होंने आखिरी सांस ली.

अपने राजनीति के आखिरी 15 साल मुख्य विपक्षी लीडर के तौर सत्ता से लड़ते हुए बिताए. जिया पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे. दो मामलो में उन्हें 5 साल और 7 साल की सजा हुईं. 2024 में विद्रोह और शेख हसीना के सत्ता से हटने के एक दिन बाद. जिया को राष्ट्रपति ने माफी दी और रिहा कर दिया गया. जिया का जन्म 15 अगस्त, 1946 को अविभाजित भारत के पश्चिम बंगाल के दिनाजपुर जिले में हुआ था.आजादी के बाद अपने परिवार के साथ वर्तमान बांग्लादेश चलीं गईं.

बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपनी कट्टर विरोधी खालिदा जिया की मौत पर शोक जताया. हसीना दशकों तक उनके साथ देश की पॉलिटिक्स पर छाई रहीं. अवामी लीग के X अकाउंट पर पोस्ट किए गए एक शोक संदेश में, हसीना ने जिया को देश के पॉलिटिकल इतिहास में एक अहम हस्ती बताया.

