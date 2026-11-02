बांग्लादेश में कपड़ा मजदूरों का प्रदर्शन, पुलिस के साथ प्रदर्शनकारियों की झड़प, पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले

बांग्लादेश में वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर कपड़ा फैक्ट्र्री के मजदूरों ने रविवार को प्रदर्शन किया. पुलिस के साथ उनकी झड़प हुई. प्रदर्शनकारियों ने पुलिस चौकियों में तोड़फोड़ की और पुलिस की गाड़ियों में आग लगा दिया. भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और मुख्य सड़कों को बैरिकेड्स लगाकर बंद कर दिया.

शनिवार को शुरू हुआ हंगामा संडे को ढाका के मीरपुर और गाजीपुर के कोनाबारी जैसे इलाकों में और तेज हो गया. सरकार प्रदर्शनकारियों को काबू करने के लिए पुलिस के साथ-साथ बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश की टुकड़ियों को तैनात किया है. फिलहाल बांग्लादेश में गारमेंट मजदूरों का न्यूनतम वेतन 12,500 टका प्रति माह है. मजदूर 30,000 टका प्रति माह न्यूनतम वेतन की मांग कर रहे हैं. बांग्लादेश सरकार ने हाल ही में सरकारी कर्मचारियों के लिए एक नया वेतनमान घोषित किया है, जिससे उनका वेतन और भत्ते लगभग दोगुने हो गए हैं. उधर, गारमेंट फैक्ट्री मालिकों का कहना है कि ऑर्डर कम हो गए हैं और उत्पादों की कीमतें नहीं बढ़ी हैं जबकि कच्चा माल आयात करने की लागत बहुत ज्यादा है. उनका कहना है कि इतनी बड़ी मांग को पूरा करना मुश्किल है.

स्थिति को देखते हुए सरकार ने गारमेंट मजदूरों के लिए नया वेतन तय करने के लिए एक 'वेतन बोर्ड' का गठन किया है. वेतन बोर्ड के गठन के बावजूद, गारमेंट मजदूर अभी भी सड़कों पर उतरकर विरोध-प्रदर्शन कर रहे हैं.

Conclusion: