शेख हसीना की वापसी की चर्चा के बीच बांग्लादेश में बड़ी कार्रवाई हुई है. उनकी सरकार में रहे पूर्व उप प्रेस सचिव समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है. ढाका में हुई इस कार्रवाई के साथ कई जिलों में सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है. आखिर हसीना की वापसी से पहले बांग्लादेश में इतना तनाव क्यों है. बांग्लादेश की राजधानी ढाका में गुरुवार तड़के तीन लोगों को हिरासत में लिया गयाअधिवक्ता सूफी मोहम्मद अल मामून शामिल हैं.

सरकारी समाचार एजेंसी BSS के मुताबिक, शेख हसीना के पूर्व उप प्रेस सचिव केएम शखावत मून, पूर्व उपायुक्त मोहम्मद इलियास हुसैन और आयकर अधिवक्ता सूफी मोहम्मद अल मामून को धानमंडी इलाके से पकड़ा गया. पुलिस उन्हें अदालत में पेश करने की तैयारी कर रही है.

इस कार्रवाई के बीच शेख हसीना की संभावित वापसी को लेकर बांग्लादेश में सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी की जा रही है. कई जिलों में बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश यानी BGB की 108 प्लाटून तैनात की गई हैं. इनमें से 56 प्लाटून हसीना के गृह जिले गोपालगंज में लगाई गई हैं.