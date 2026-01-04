बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को IPL-2026 से बाहर किए जाने के बाद दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है. बांग्लादेश खेल मंत्रालय ने कहा कि बांग्लादेश टी-20 वर्ल्ड कप में खेलने के लिए भारत नहीं जाएगा.

बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या के कारण लोगों की मांग पर BCCI ने मुस्तफिजुर को भारत में खेलने की अनुमति नहीं दी. BCCI के आदेश के बाद KKR ने रहमान को टीम से अलग कर दिया. जिसके बाद बांग्लादेश ने भारत में अपने खिलाड़ियों की सुरक्षा के बारे में चिंता जताते हुए जगह बदलने की भी मांग की.इतना ही नहीं, बांग्लादेश ने अपने यहां IPL मैचों का प्रसारण रोकने के लिए भी कहा. वहीं, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड बीसीबी ने अगले महीने होने वाले टी20 वर्ल्ड कप के लिए लिटन दास की अगुआई वाली 15 सदस्यीय टीम का भी ऐलान कर दिया.

पिछले महीने IPL 2026 के मिनी-ऑक्शन में KKR ने मुस्तफिजुर रहमान को 9.20 करोड़ रुपये में खरीदा था, जिसके बाद वो अब तक के सबसे महंगे बांग्लादेशी खिलाड़ी बन गए थे. लेकिन BCCI के निर्देशों के बाद KKR ने उन्हें IPL टीम से बाहर कर दिया.