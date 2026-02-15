तारिक रहमान के शपथ ग्रहण समारोह के लिए बांग्लादेश से पीएम मोदी को न्योता, भारत किसी सीनियर अधिकारी को भेजेगा - TARIQUE RAHMAN SWEARING IN CEREMONY
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : February 15, 2026 at 5:16 PM IST
बांग्लादेश के संसदीय चुनाव में शानदार जीत के बाद BNP चीफ तारिक रहमान 17 फरवरी को देश के अगले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने जा रहे हैं. बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मुहम्मद यूनुस ने भारत समेत 13 देशों को तारिक रहमान के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने के लिए न्योता भेजा है. लेकिन ऐसी संभावना जताई जा रही है कि भारत किसी सीनियर अधिकारी को शपथ ग्रहण समारोह में भेजेगा. जैसा कि 17 फरवरी को पीएम मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों से मुंबई में द्विपक्षीय बातचीत करने वाले हैं, ऐसे में उनका शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की संभावना नहीं के बराबर है.
शुक्रवार को फोन पर पीएम मोदी ने तारिक रहमान को बांग्लादेश के संसदीय चुनाव में उनकी पार्टी की जीत पर बधाई दी और दोनों देशों के लोगों की खुशहाली के लिए साथ मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता जताई.
बांग्लादेश के संसदीय चुनाव में शानदार जीत के बाद BNP चीफ तारिक रहमान 17 फरवरी को देश के अगले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने जा रहे हैं. बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मुहम्मद यूनुस ने भारत समेत 13 देशों को तारिक रहमान के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने के लिए न्योता भेजा है. लेकिन ऐसी संभावना जताई जा रही है कि भारत किसी सीनियर अधिकारी को शपथ ग्रहण समारोह में भेजेगा. जैसा कि 17 फरवरी को पीएम मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों से मुंबई में द्विपक्षीय बातचीत करने वाले हैं, ऐसे में उनका शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की संभावना नहीं के बराबर है.
शुक्रवार को फोन पर पीएम मोदी ने तारिक रहमान को बांग्लादेश के संसदीय चुनाव में उनकी पार्टी की जीत पर बधाई दी और दोनों देशों के लोगों की खुशहाली के लिए साथ मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता जताई.