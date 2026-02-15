ETV Bharat / Videos

तारिक रहमान के शपथ ग्रहण समारोह के लिए बांग्लादेश से पीएम मोदी को न्योता, भारत किसी सीनियर अधिकारी को भेजेगा

बांग्लादेश से पीएम मोदी को न्योता (ETV Bharat)

Published : February 15, 2026 at 5:16 PM IST

बांग्लादेश के संसदीय चुनाव में शानदार जीत के बाद BNP चीफ तारिक रहमान 17 फरवरी को देश के अगले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने जा रहे हैं. बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मुहम्मद यूनुस ने भारत समेत 13 देशों को तारिक रहमान के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने के लिए न्योता भेजा है. लेकिन ऐसी संभावना जताई जा रही है कि भारत किसी सीनियर अधिकारी को शपथ ग्रहण समारोह में भेजेगा. जैसा कि 17 फरवरी को पीएम मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों से मुंबई में द्विपक्षीय बातचीत करने वाले हैं, ऐसे में उनका शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की संभावना नहीं के बराबर है.  

शुक्रवार को फोन पर पीएम मोदी ने तारिक रहमान को बांग्लादेश के संसदीय चुनाव में उनकी पार्टी की जीत पर बधाई दी और दोनों देशों के लोगों की खुशहाली के लिए साथ मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता जताई.

