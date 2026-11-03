बांग्लादेश में कपड़ा मजदूरों का आंदोलन जारी, 500 से ज्यादा फैक्ट्री बंद, ग्लोबल एक्सपोर्ट सप्लाई चेन पर मंडराया खतरा

31 अक्टूबर से बांग्लादेश में रेडीमेड गारमेंट और टेक्सटाइल श्रमिकों के व्यापक विरोध-प्रदर्शनों के कारण प्रमुख औद्योगिक केंद्रों में कामकाज ठप हो गया है. इससे देश की निर्यात प्रतिबद्धताओं, रोजगार की स्थितियों और आर्थिक स्थिरता को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं. मंगलवार को नए सिरे से विरोध-प्रदर्शन शुरू हो गए. मुख्य रूप से न्यूनतम वेतन में भारी बढ़ोतरी की मांग को लेकर हो रहे ये प्रदर्शन ढाका, गाजीपुर, अशुलिया, सावर और अन्य औद्योगिक क्षेत्रों में फैल गए हैं. श्रमिकों के वेतन और रोजगार की स्थितियों को लेकर शुरू हुआ यह विरोध अब पुलिस के साथ झड़प, सड़कों को जाम करने, फैक्ट्रियों के बंद होने, तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाओं में बदल गया है. बांग्लादेश के लिए सबसे बड़ी और तत्काल चिंता उस उद्योग का बाधित होना है, जो उसकी निर्यात अर्थव्यवस्था की रीढ़ है. इसका असर अंतरराष्ट्रीय सप्लाई चेन पर भी पड़ता है. भारत के लिए इन घटनाओं पर बारीकी से नजर रखना जरूरी है, क्योंकि बांग्लादेश न केवल अंतरराष्ट्रीय कपड़ा बाजार में एक प्रतिस्पर्धी है, बल्कि क्षेत्रीय टेक्सटाइल सप्लाई चेन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है. साथ ही, यह एक पड़ोसी देश है, जिसकी आर्थिक स्थिरता का असर सीमा पार व्यापार पर भी पड़ता है.