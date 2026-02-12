ETV Bharat / Videos

बांग्लादेश में किसकी बनेगी सरकार ?, मतदान के बाद मतगणना जारी - BANGLADESH ELECTION

बांग्लादेश में किसकी बनेगी सरकार ? (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 12, 2026 at 10:31 PM IST

Choose ETV Bharat

बांग्लादेश में महत्वपूर्ण आम चुनाव के लिए लोगों ने बृहस्पतिवार को मतदान किया. हालांकि, मतदान छिटपुट हिंसा की घटनाओं से प्रभावित रहा. बांग्लादेश में जटिल 84 सूत्री सुधार पैकेज पर जनमत संग्रह के साथ-साथ 13वां आम चुनाव कराया गया है. देश भर में 300 में से 299 संसदीय सीट पर मतदान सुबह साढ़े सात बजे (स्थानीय समयानुसार) शुरू हुआ और शाम साढ़े चार बजे तक जारी रहा. इसके बाद मतगणना शुरू हो गई. बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के अध्यक्ष तारिक रहमान ने ढाका के रिहायशी गुलशन इलाके में स्थित गुलशन मॉडल स्कूल एवं कॉलेज में बने मतदान केंद्र में अपना वोट डाला. रहमान पार्टी के प्रमुख उम्मीदवार के रूप में उभरे हैं. रहमान ने मतदान केंद्र से बाहर निकलते हुए कहा, ‘‘मैंने मतदान के अपने संवैधानिक अधिकार का प्रयोग किया है. बांग्लादेश की जनता एक दशक से अधिक समय से इस दिन का इंतजार कर रही थी.’’ अवामी लीग की गैरमौजूदगी में मुख्य मुकाबला बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) और उसकी पूर्व सहयोगी जमात-ए-इस्लामी के बीच है. बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने शेख हसीना की अवामी लीग को पिछले साल भंग कर दिया था और पार्टी के चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी थी.

ETV Bharat Hindi Team

संपादक की पसंद

