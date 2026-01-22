ETV Bharat / Videos

बांग्लादेश नहीं खेलेगा T 20 वर्ल्ड कप, ICC ने वेन्यू बदलने की मांग की थी खारिज - BANGLADESH NOT PLAY T20 WORLD CUP

बांग्लादेश नहीं खेलेगा T 20 वर्ल्ड कप (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 22, 2026 at 8:47 PM IST

बांग्लादेश क्रिकेट टीम भारत में T-20 वर्ल्ड कप नहीं खेलेगी. बांग्लादेश का ये फैसला ICC के उस निर्णय के बाद आया है. जिसमें उसने बांग्लादेश के मैचों को श्रीलंका में कराने के अनुरोध को खारिज कर दिया.  बांग्लादेश के अनुरोध को खारिज करते हुए ICC ने स्पष्ट किया कि मैच निर्धारित कार्यक्रमों के अनुसार ही होंगे. क्योंकि भारत में टूर्नामेंट के किसी भी स्थल पर बांग्लादेश के खिलाड़ियों, अधिकारियों या प्रशंसकों की सुरक्षा को कोई खतरा नहीं है.

मौजूदा शेड्यूल के मुताबिक बांग्लादेश टी20 वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप सी में है. जहां उसको 7 फरवरी को वेस्टइंडीज, 9 फरवरी को इटली और 14 फरवरी को इंग्लैंड से मुकाबला करना था और ये तीनों मैच कोलकाता के ईडन गार्डन्स में होने वाले था. जबकि इनका चौथा और आखिरी ग्रुप मैच 17 फरवरी को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में नेपाल से था.  

बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं की हत्या को लेकर आरोप प्रत्यारोप के बीच नया मोड़ उस वक्त आया. जब BCCI के निर्देश पर KKR ने बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफ़िज़ुर रहमान को टीम से रिलीज़ कर दिया. इसके बाद बीसीबी ने आईसीसी से बांग्लादेश के भारत में होने वाल मैचों को सुरक्षा कारणों से श्रीलंका में शिफ्ट करने की मांग की थी.  

बांग्लादेश के टूर्नामेंट से हटने की वजह से स्कॉटलैंड की T-20 वर्ल्ड कप में एंट्री हो जाएगी. क्योंकि यह टीम टी20 इंटरनेशनल रैंकिंग में 14वें नंबर पर है और पहले से क्वालीफाई न करने वाली टीमों में सबसे ऊंची रैंक वाली टीम भी है. लेकिन अभी तक आईसीसी की तरफ से इसकी घोषणा नहीं की गई है.

