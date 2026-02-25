ETV Bharat / Videos

'ग्रीन गोल्ड' से चमकी महिलाओं की किस्मत: 120 रुपये के बांस से 50 हजार तक की कमाई संभव - BAMBOO IS GREEN GOLD

'ग्रीन गोल्ड' से चमकी महिलाओं की किस्मत (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 25, 2026 at 4:17 PM IST

सुनहरे रंग की इन खूबसूरत ज्वेलरी को देखकर कोई भी धोखा खा सकता है. किसी को भी लग सकता है कि ये ज्वेलरी सोने से बनी हो, लेकिन सब की सब ये बांस से बनी हैं. असम के गुवाहाटी की मेघाली दास ने अपनी कल्पना से इस खूबसूरत ज्वेलरी को अलग-अलग आकार दिया है.  

बांस असम और पूर्वोत्तर भारत में आसानी से उपलब्ध है. लोकल मार्केट में इसकी कीमत सौ-सवा सौ रुपये है, लेकिन इससे 50 हजार रुपये तक की कमाई हो सकती है. मेघाली दास आसपास की महिलाओं को अपने पैरों पर खड़ा होना सिखा रही हैं. इलाके की महिलाएं बांस से पर्दे, फ्लोमैट, कपड़े और भी कई तरह की चीजें बनाती हैं. बांस इन महिलाओं के बीच ग्रीन गोल्ड के नाम से मशहूर है.  

मेघाली महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की ट्रेनिंग देती हैं. ट्रेनिंग ले रहीं महिलाएं जो गहने बनाती है, उनकी मार्केटिंग खुद मेघाली करती है. ना सिर्फ महिलाएं, बल्कि गुवाहाटी सेंट्रल जेल में बंद कैदी भी मेघाली से ट्रेनिंग लेकर बांस से गहने तैयार कर रहे हैं और हुनरमंद बन रहे हैं. 

TAGGED:

BAMBOO IS GREEN GOLD
ग्रीन गोल्ड से चमकी किस्मत
उद्यमी मेघाली दास
बांस की ज्वेलरी
