बालेंद्र शाह की आरएसपी ने रचा इतिहास, नेपाल चुनाव में ऐतिहासिक जीत की दर्ज - BALENDRA SHAH RSP CREATES HISTORY

बालेंद्र शाह की आरएसपी ने रचा इतिहास (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 8, 2026 at 10:01 PM IST

1 Min Read
रैपर से नेता बने बालेंद्र शाह की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी (आरएसपी) नेपाल में सरकार बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है. पार्टी ने नेपाल के आम चुनाव में भारी बहुमत से जीत हासिल की है, जिससे राजनीतिक रूप से अस्थिर देश में स्थापित पुरानी पार्टियों का सफाया हो गया है. नेपाल के निर्वाचन आयोग (ईसी) के अनुसार, रवि लामिछाने द्वारा 2022 में गठित इस पार्टी ने उन 165 सीट में से 117 सीट पर पहले ही जीत हासिल कर ली है जिनके लिए प्रत्यक्ष मतदान प्रक्रिया के तहत निर्वाचन किया जाता है. नेपाली कांग्रेस (एनसी) 17 सीट जीतकर दूसरे स्थान पर है. प्रधानमंत्री के पद से हटाए गए के पी शर्मा ओली की नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी) ने केवल सात सीट जीती हैं. नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सात सीट पर विजयी रही और श्रम संस्कृति पार्टी ने दो सीट पर जीत दर्ज की है. जबकि राष्ट्रीय प्रजापति पार्टी (आरपीपी) ने एक सीट जीती है.  जीतने वालों में एक निर्दलीय उम्मीदवार भी शामिल है.‘बालेन’ के नाम से मशहूर आरएसपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार 35 वर्षीय बालेंद्र शाह ने झापा-5 निर्वाचन क्षेत्र में नेपाल की सबसे पुरानी पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी) (सीपीएन-यूएमएल) के अध्यक्ष और चार बार के पूर्व प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली को लगभग 50,000 वोट के भारी अंतर से हराया.

BALENDRA SHAH RSP CREATES HISTORY
NEPAL ELECTIONS
BALENDRA SHAH
NEPA
BALENDRA SHAH RSP CREATES HISTORY

ETV Bharat Hindi Team

संपादक की पसंद

