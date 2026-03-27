बालेंद्र शाह 'बालेन' ने आज नेपाल के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ले ली. इसके साथ ही वो नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री बन गए हैं. नेपाल का प्रधानमंत्री बनने पर पीएम मोदी ने बधाई दी है. सोशल मीडिया X पर पीएम मोदी ने लिखा, आपका चुनाव नेपाल के लोगों का आपके नेतृत्व पर भरोसा दिखाता है. मैं आपके साथ मिलकर काम करने और भारत-नेपाल की दोस्ती और सहयोग को नई ऊंचाई पर ले जाने की उम्मीद करता हूं, जिससे दोनों देशों के लोगों को फायदा होगा.'

इससे पहले गुरुवार को 35 साल के बालेंद्र शाह को राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के संसदीय दल का नेता चुना गया, जिससे उनके प्रधानमंत्री बनने का रास्ता साफ हो गया था. बालेंद्र शाह मधेस इलाके से आने वाले पहले प्रधानमंत्री बने.