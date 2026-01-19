ओडिशा के बालासोर के आदिवासी इलाकों की महिलाएं मासिक धर्म के दौरान सैनिटरी पैड की समस्या से जुझती हैं. इन महिलाओं के लिए फकीर महोन विश्वविद्यालय ने कलिका नाम से एक पहल शुरू की है और सैनिटरी पैड को आस पास के आदिवासी गांवों में महिलाओं को मुफ्त में बांट रहा है. इन महिलाओं जीवन में बदलाव के लिए विश्वविद्यालय में ही सैनेटरी पैड बनाए जाते हैं. जिसके लिए छात्रों को कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है. जिसका नेतृत्व पैड गर्ल पायल पटेल कर रही है. यूनिवर्सिटी बड़े पैमाने पर उत्पादन करने और बाजार में भी इसे उतारने की याजना बना रहा है. इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में हिस्सा ले रहे स्टूडेंट के लिए ये एक अलग अनुभव है.बलासोर का ये विश्वविद्यालय सैनेटरी पैड के जरिए सामजिक परिवर्तन में भागीदार बन रहा है. आदिवासी महिलाओं के जीवन में बदलाव ला रहा है.