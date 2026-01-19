ETV Bharat / Videos

बालासोर की यूनिवर्सिटी की पहल 'कालिका', आदिवासी महिलाओं को दे रही मुफ्त सैनिटरी पैड

आदिवासी महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी पैड (ETV Bharat)

Published : January 19, 2026 at 8:52 PM IST

ओडिशा के बालासोर के आदिवासी इलाकों की महिलाएं मासिक धर्म के दौरान सैनिटरी पैड की समस्या से जुझती हैं. इन महिलाओं के लिए फकीर महोन विश्वविद्यालय ने कलिका नाम से एक पहल शुरू की है और सैनिटरी पैड को आस पास के आदिवासी गांवों में महिलाओं को मुफ्त में बांट रहा है. इन महिलाओं जीवन में बदलाव के लिए विश्वविद्यालय में ही सैनेटरी पैड बनाए जाते हैं. जिसके लिए छात्रों को कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है. जिसका नेतृत्व पैड गर्ल पायल पटेल कर रही है. यूनिवर्सिटी बड़े पैमाने पर उत्पादन करने और बाजार में भी इसे उतारने की याजना बना रहा है. इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में हिस्सा ले रहे स्टूडेंट के लिए ये एक अलग अनुभव है.बलासोर का ये विश्वविद्यालय सैनेटरी पैड के जरिए सामजिक परिवर्तन में भागीदार बन रहा है. आदिवासी महिलाओं के जीवन में बदलाव ला रहा है.

ETV Bharat Hindi Team

संपादक की पसंद

