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यूट्यूबर ध्रुव राठी के खिलाफ जमानती वारंट जारी, 2018 के क्रिमिनल मानहानी से जुड़ा है मामला

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ध्रुव राठी के खिलाफ जमानती वारंट जारी (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 17, 2026 at 6:50 PM IST

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दिल्ली के साकेत कोर्ट ने 2018 के मानहानि मामले में यूट्यूबर ध्रुव राठी के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है. कोर्ट ने 31 अक्टूबर को उन्हें कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया. ध्रुव राठी के आज पेश नहीं होने पर कोर्ट ने जमानती वारंट जारी किया. दरअसल, आज सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि ध्रुव राठी के खिलाफ जारी ताजा समन तामील गया लेकिन ध्रुव राठी के परिसर में ताला लगा हुआ मिला. उसके बाद ध्रुव राठी से फोन पर संपर्क करने की कोशिश की गई लेकिन उन्होंने नोटिस लेने से इनकार कर दिया. तब उनके आवास के बाहर समन चस्पा कर दिया गया. सुनवाई के दौरान विकास पांडे की ओर से पेश वकील सक्षम शर्मा ने कहा कि ध्रुव राठी आमतौर पर ऑस्ट्रिया में रहते हैं और कॉकरोच जनता पार्टी के दिल्ली में हुए प्रदर्शनों के लिए भारत आए थे. कोर्ट ने इस बात पर गौर किया कि ध्रुव राठी को पहली बार जुलाई 2019 में समन जारी किया गया था और शिकायतकर्ता लगातार समन जारी करवाने की कोशिश कर रहा था.

यह मामला विकास सांकृत्यायन ऊर्फ विकास पांडेय की ओर से दर्ज कराई गई एक आपराधिक मानहानि याचिका से जुड़ा है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि राठी ने एक ऐसा वीडियो पोस्ट किया जो मानहानि करने वाला है.वीडियो में आरोप लगाया गया है कि बीजेपी आईटी सेल ने विकास पांडेय को रिश्वत दी थी.

दिल्ली के साकेत कोर्ट ने 2018 के मानहानि मामले में यूट्यूबर ध्रुव राठी के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है. कोर्ट ने 31 अक्टूबर को उन्हें कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया. ध्रुव राठी के आज पेश नहीं होने पर कोर्ट ने जमानती वारंट जारी किया. दरअसल, आज सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि ध्रुव राठी के खिलाफ जारी ताजा समन तामील गया लेकिन ध्रुव राठी के परिसर में ताला लगा हुआ मिला. उसके बाद ध्रुव राठी से फोन पर संपर्क करने की कोशिश की गई लेकिन उन्होंने नोटिस लेने से इनकार कर दिया. तब उनके आवास के बाहर समन चस्पा कर दिया गया. सुनवाई के दौरान विकास पांडे की ओर से पेश वकील सक्षम शर्मा ने कहा कि ध्रुव राठी आमतौर पर ऑस्ट्रिया में रहते हैं और कॉकरोच जनता पार्टी के दिल्ली में हुए प्रदर्शनों के लिए भारत आए थे. कोर्ट ने इस बात पर गौर किया कि ध्रुव राठी को पहली बार जुलाई 2019 में समन जारी किया गया था और शिकायतकर्ता लगातार समन जारी करवाने की कोशिश कर रहा था.

यह मामला विकास सांकृत्यायन ऊर्फ विकास पांडेय की ओर से दर्ज कराई गई एक आपराधिक मानहानि याचिका से जुड़ा है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि राठी ने एक ऐसा वीडियो पोस्ट किया जो मानहानि करने वाला है.वीडियो में आरोप लगाया गया है कि बीजेपी आईटी सेल ने विकास पांडेय को रिश्वत दी थी.

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