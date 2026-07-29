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बजरंग दल पर टिप्पणी मामला: मल्लिकार्जुन खड़गे पर संगरूर कोर्ट सख्त, पेश न होने पर गैर-जमानती वारंट की चेतावनी - CONGRESS PRESIDENT COURT CASE

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BAILABLE WARRANT ISSUED AGAINST CONGRESS PRESIDENT MALLIKARJUN KHARGE (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 29, 2026 at 7:49 PM IST

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पंजाब की संगरूर जिला अदालत ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ एक मामले में 15 हजार रुपये का जमानती वारंट जारी किया है. कोर्ट ने खड़गे को 19 सितंबर 2026 को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने का आदेश दिया है. अदालत ने चेतावनी भी दी है कि तय तारीख पर हाजिर न होने पर गैर-जमानती वारंट जैसी आगे की कानूनी कार्रवाई पर विचार किया जा सकता है. यह पूरा मामला 2023 में संगरूर निवासी हितेश भारद्वाज द्वारा दायर कराई गई एक शिकायत से जुड़ा है. आरोप है कि 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के घोषणा-पत्र में बजरंग दल पर की गई टिप्पणी से संगठन की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची थी.

पंजाब की संगरूर जिला अदालत ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ एक मामले में 15 हजार रुपये का जमानती वारंट जारी किया है. कोर्ट ने खड़गे को 19 सितंबर 2026 को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने का आदेश दिया है. अदालत ने चेतावनी भी दी है कि तय तारीख पर हाजिर न होने पर गैर-जमानती वारंट जैसी आगे की कानूनी कार्रवाई पर विचार किया जा सकता है. यह पूरा मामला 2023 में संगरूर निवासी हितेश भारद्वाज द्वारा दायर कराई गई एक शिकायत से जुड़ा है. आरोप है कि 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के घोषणा-पत्र में बजरंग दल पर की गई टिप्पणी से संगठन की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची थी.

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