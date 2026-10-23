मां शारदा के चरणों धीरेंद्र शास्त्री ने नवाया शीश, 800 से ज्यादा लगाई गई पुलिसकर्मियों की ड्यूटी

मैहर: बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री मैहर स्थित मां शारदा मंदिर पहुंचे. यहां उन्होंने मां शारदा के दर्शन कर विधि-विधान से पूजा-अर्चना की और मां का आशीर्वाद लिया. उनके आगमन को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह देखा गया. मां शारदा की पावन नगरी में पहुंचकर उन्होंने माता के चरणों में शीश नवाया और मां से आशीर्वाद मांगा है. मैहर मां शारदा धाम पर पहली बार सनातन बचाओ प्रवचन को लेकर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है. जिसको लेकर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का सनातन संवाद का कार्यक्रम आयोजित किया गया. कार्यक्रम को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों ने भी तैयारी की हुई है. 800 से अधिक पुलिस कर्मियों की ड्यूटी सुरक्षा को लेकर लगाई गई है. जिससे कि किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना हो.