निलंबित टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने रखी 'बाबरी मस्जिद' की नींव, बीजेपी ने ममता सरकार पर बोला हमला - BABRI MASJID FOUNDATION IN BENGAL

Published : December 6, 2025 at 8:26 PM IST

निलंबित टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद की नींव रखी. कार्यक्रम में कई मुस्लिम धर्मगुरु शामिल हुए. मंच पर सफेद फीता काटा गया और झंडा फहराया गया.  मस्जिद की नींव रखने के कार्यक्रम का जश्न मनाने के लिए सुबह से ही अलग-अलग इलाकों से लोगों की भीड़ उमड़ रही है. जिस तरह अयोध्या में राम मंदिर की नींव रखने के लिए भक्त ईंटें लाए थे, वैसे ही इस प्रस्तावित बाबरी मस्जिद की नींव रखने के लिए भी सैकड़ों लोग ईंटें लेकर आए.  

कुछ दिन पहले भरतपुर से विधायक हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद में 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की नींव रखने का ऐलान किया था.. जिसके बाद 4 दिसंबर को टीएमसी ने इस विवाद पर हुमायूं कबीर को पार्टी से निलंबित कर दिया. बाबरी मस्जिद के शिलान्यास पर टीएमसी सांसद सौगत राय ने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. वहीं, बीजेपी ने इसे लेकर पश्चिम बंगाल की टीएमसी सरकार पर हमला बोला है.  

विधायक हुमायूं कबीर का कार्यक्रम पहले से तय था.. लिहाजा किसी भी अनहोनी से बचने के लिए बेलडांगा में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए.. यहां केंद्रीय बलों की तैनाती की गई. केंद्रीय बलों ने रात में इलाके में रूट मार्च किया. बीएसएफ के 250 जवान, 100 कांस्टेबल और कई एसीपी रैंक के अधिकारी सुरक्षा में तैनात रहे. कार्यक्रम के बाद इस पर राजनीति तेज हो गई है.  

मुर्शिदाबाद में बनेगा बाबरी मस्जिद
BABRI MASJID FOUNDATION IN BENGAL
MLA HUMANYUN KABIR
BJP TARGETS TMC
BABRI MASJID FOUNDATION IN BENGAL

