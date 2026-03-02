बब्बू मान और हॉरमनी ऑफ पाइन्स के नाम रही होली उत्सव सुजानपुर की पहली सांस्कृतिक संध्या, जमकर झूमे लोग - HOLI 2026
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : March 2, 2026 at 1:07 PM IST
हमीरपुर: चार दिवसीय राष्ट्र स्तरीय होली उत्सव सुजनापुर की पहली सांस्कृतिक संध्या मशहूर पंजाबी गायक बब्बू मान और हिमाचल प्रदेश पुलिस के प्रसिद्ध ऑर्केस्ट्रा 'हॉरमनी ऑफ पाइन्स' के नाम रही. सांस्कृतिक संध्या में उमड़ी भारी भीड़ ने देर रात तक रंगारंग प्रस्तुतियों का आनंद लिया. कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा और व्यवस्थाओं के बीच उत्सव का माहौल पूरी तरह उत्साह और उमंग से भरा रहा. रात 10:20 बजे मंच पर पहुंचे बब्बू मान ने अपने लोकप्रिय पंजाबी गीतों से समां बांध दिया, जैसे ही उन्होंने गाना शुरू किया, पंडाल में मौजूद युवाओं में जोश भर गया. एक के बाद एक हिट गीतों की प्रस्तुति ने दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया. युवाओं ने देर रात तक उनके गानों पर जमकर डांस किया. बब्बू मान से पहले 'हॉरमनी ऑफ पाइन्स' ने हिंदी, पहाड़ी और पंजाबी गीतों की शानदार प्रस्तुतियां देकर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया. युवाओं के साथ-साथ बुजुर्ग और परिवारों ने भी इन प्रस्तुतियों का भरपूर आनंद लिया.
