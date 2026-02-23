ETV Bharat / Videos

बाबा दुकान विवाद: कोटद्वार आएंगे राहुल गांधी, 'मोहम्मद' दीपक के जिम की लेंगे मेंबरशिप, दिल्ली में की मुलाकात - BABA DUKAAN CONTROVERSY

कोटद्वार आएंगे राहुल गांधी (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 23, 2026 at 7:59 PM IST

उत्तराखंड के कोटद्वार में बाबा दुकान विवाद से सुर्खियों में आए जिम ट्रेनर दीपक कुमार ने दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात की. राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर मुलाकात की फोटो पोस्ट की. उन्होंने दीपक कुमार की तारीफ करते हुए लिखा-"हर इंसान, एक समान, यही है भारतीयता, यही है मुहब्बत की दुकान. उत्तराखंड के भाई मोहम्मद दीपक से मुलाकात. एकता और साहस की ऐसी ही लौ हर भारतीय युवा में जलनी चाहिए". मुलाकात के बाद दीपक कुमार ने बताया कि राहुल गांधी कोटद्वार आएंगे और उनकी जिम की मेंबरशिप लेंगे. दीपक ने राहुल गांधी को अच्छा इंसान बताते हुए कहा कि उन्होंने जो भी आवाज उठाई वो इंसानियत के नाते उठाई है. कोटद्वार में कुछ दिन पहले बाबा नाम की कपड़ा दुकान को लेकर विवाद हुआ था. हिंदू संगठनों ने मुस्लिम दुकान मालिक से बाबा नाम हटाने की मांग की मांग को लेकर हंगामा किया था. दीपक कुमार बुजुर्ग दुकानदार के साथ खड़े हुए और कहा कि दुकान का नाम नहीं बदला जाएगा. हिंदु संगठनों ने जब उनका नाम पूछा था तो दीपक ने अपना नाम मोहम्मद दीपक बताया. जिसके बाद वो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए थे. ये मामला बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया था.

BABA DUKAAN CONTROVERSY
RAHUL GANDHI
DEEPAK KUMAR
KOTDWAR
BABA DUKAAN CONTROVERSY

