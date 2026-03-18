उत्तराखंड के कोटद्वार का ‘बाबा’ विवाद हाईकोर्ट पहुंचा, ‘मोहम्मद दीपक’ से चंदे का हिसाब तलब - BABA CONTROVERSY
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Published : March 18, 2026 at 5:25 PM IST
उत्तराखंड के कोटद्वार में बाबा नाम को लेकर शुरू हुआ विवाद अब हाईकोर्ट पहुंच गया है. इस मामले में खुद को मोहम्मद दीपक बताने वाले जिम संचालक दीपक कुमार से जुड़ी याचिका पर उत्तराखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने राज्य सरकार को जनवरी में हुई घटना से जुड़ी सभी FIR की जांच पर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश दिए हैं. साथ ही कोर्ट ने दीपक कुमार को अपने बैंक खाते में प्राप्त कुल धनराशि का विस्तृत शपथपत्र प्रस्तुत करने को कहा है. वायरल वीडियो में दीपक कुमार ने नाम बदलने की मांग पर सवाल उठाते हुए कहा कि दुकान 30 साल से अधिक पुरानी है. जब भीड़ ने उनकी पहचान पूछी, तो उन्होंने खुद को मोहम्मद दीपक बताया. यही वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जिसके बाद दीपक कुमार को लोगों का समर्थन मिलने लगा और उनके मुताबिक उन्हें 100 से 500 रुपये तक के छोटे-छोटे चंदे मिलने लगे. -इस घटना के बाद 28 जनवरी को दीपक कुमार और उनके सहयोगी के खिलाफ दुर्व्यवहार, मोबाइल फोन छीनने और आपराधिक धमकी देने के आरोप में FIR दर्ज की गई. दीपक कुमार ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर FIR निरस्त करने, परिवार की सुरक्षा और संबंधित पुलिस अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच की मांग की है. सुनवाई के दौरान अदालत ने सुरक्षा और विभागीय जांच की मांग पर आपत्ति जताई और कहा कि जांच कानून के अनुसार ही की जाएगी. कोर्ट ने राज्य सरकार को मामले की वर्तमान स्थिति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है. इस मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी.
उत्तराखंड के कोटद्वार में बाबा नाम को लेकर शुरू हुआ विवाद अब हाईकोर्ट पहुंच गया है. इस मामले में खुद को मोहम्मद दीपक बताने वाले जिम संचालक दीपक कुमार से जुड़ी याचिका पर उत्तराखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने राज्य सरकार को जनवरी में हुई घटना से जुड़ी सभी FIR की जांच पर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश दिए हैं. साथ ही कोर्ट ने दीपक कुमार को अपने बैंक खाते में प्राप्त कुल धनराशि का विस्तृत शपथपत्र प्रस्तुत करने को कहा है. वायरल वीडियो में दीपक कुमार ने नाम बदलने की मांग पर सवाल उठाते हुए कहा कि दुकान 30 साल से अधिक पुरानी है. जब भीड़ ने उनकी पहचान पूछी, तो उन्होंने खुद को मोहम्मद दीपक बताया. यही वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जिसके बाद दीपक कुमार को लोगों का समर्थन मिलने लगा और उनके मुताबिक उन्हें 100 से 500 रुपये तक के छोटे-छोटे चंदे मिलने लगे. -इस घटना के बाद 28 जनवरी को दीपक कुमार और उनके सहयोगी के खिलाफ दुर्व्यवहार, मोबाइल फोन छीनने और आपराधिक धमकी देने के आरोप में FIR दर्ज की गई. दीपक कुमार ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर FIR निरस्त करने, परिवार की सुरक्षा और संबंधित पुलिस अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच की मांग की है. सुनवाई के दौरान अदालत ने सुरक्षा और विभागीय जांच की मांग पर आपत्ति जताई और कहा कि जांच कानून के अनुसार ही की जाएगी. कोर्ट ने राज्य सरकार को मामले की वर्तमान स्थिति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है. इस मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी.