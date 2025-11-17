ETV Bharat / Videos

दो पैन कार्ड केस; आजम खान और अब्दुल्ला को 7-7 साल की कैद - AZAM KHAN SENTENCED TO PRISON

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 17, 2025 at 11:04 PM IST

उत्तर प्रदेश की रामपुर कोर्ट ने दो पैन कार्ड केस में सपा नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को दोषी करार दिया. कोर्ट ने दोनों को 7-7 साल की सजा सुनाई है. दोनों को जेल भेज दिया गया है. कोर्ट में सजा सुनाए जाने के दौरान भाजपा विधायक आकाश सक्सेना भी मौजूद थे. उन्हीं की याचिका पर कोर्ट ने सुनवाई की थी.

बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने 2019 में सिविल लाइंस कोतवाली थाने में दो पैन कार्ड रखने का आरोप लगाकर आजम खान और उनके बेटे के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी.तहरीर के आधार पर सिविल लाइंस कोतवाली की पुलिस ने आजम खान और अब्दुल्ला आजम के खिलाफ मामला दर्ज किया था. यह मामला कोर्ट में चल रहा था.

