यूपी में थर्ड फ्रंट: ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद ने बनाया सामाजिक परिवर्तन मोर्चा, सभी 403 सीटों में लड़ेंगे चुनाव

यूपी में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर तीसरा मोर्चा (Third Front) बन गया है. आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) और ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) ने मिलकर नए राजनीतिक गठबंधन का ऐलान किया है. लखनऊ के एक निजी होटल में आयोजित संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी और ASP के अध्यक्ष एवं सांसद चंद्रशेखर आजाद ने अपने गठबंधन का नाम 'सामाजिक परिवर्तन मोर्चा' रखा. दोनों नेताओं ने ऐलान किया कि 2027 के विधानसभा चुनाव में चंद्रशेखर आजाद मुख्यमंत्री पद का चेहरा होंगे. साथ ही मोर्चे ने प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा किया है.