अयोध्या राम मंदिर दान गबन विवाद: राम जन्मभूमि ट्रस्ट के अनुरोध पर SIT गठित, 15 दिनों में देगी फाइनल रिपोर्ट - RAM TEMPLE DONATION DISPUTE
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Published : June 14, 2026 at 5:02 PM IST
अयोध्या के श्री राम मंदिर में दान के पैसे के गबन के आरोपों की जांच अब SIT करेगी. उत्तर प्रदेश सरकार ने ट्रस्ट के अनुरोध पर SIT का गठन किया है. कमेटी 15 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट देगी. दान राशि में गबन और वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों को लेकर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से SIT का गठन कर मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने का अनुरोध किया गया था. जिसके बाद ये कमेटी गठित की गई.
पूरा विवाद तब सामने आया जब राम मंदिर के पूर्व मुख्य लेखा प्रभारी महिपाल सिंह ने मंदिर के चढ़ावे की गिनती के दौरान वित्तीय अनियमितता का दावा किया. हालांकि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया. उन्होंने दावा किया कि राम मंदिर में भक्तों के दान संग्रह, उसकी दैनिक गिनती, सुरक्षित परिवहन और अंततः अधिकृत बैंक में जमा करने की पूरी प्रक्रिया पूरी तरह से कंप्यूटरीकृत और पारदर्शी है.
अयोध्या के श्री राम मंदिर में दान के पैसे के गबन के आरोपों की जांच अब SIT करेगी. उत्तर प्रदेश सरकार ने ट्रस्ट के अनुरोध पर SIT का गठन किया है. कमेटी 15 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट देगी. दान राशि में गबन और वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों को लेकर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से SIT का गठन कर मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने का अनुरोध किया गया था. जिसके बाद ये कमेटी गठित की गई.
पूरा विवाद तब सामने आया जब राम मंदिर के पूर्व मुख्य लेखा प्रभारी महिपाल सिंह ने मंदिर के चढ़ावे की गिनती के दौरान वित्तीय अनियमितता का दावा किया. हालांकि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया. उन्होंने दावा किया कि राम मंदिर में भक्तों के दान संग्रह, उसकी दैनिक गिनती, सुरक्षित परिवहन और अंततः अधिकृत बैंक में जमा करने की पूरी प्रक्रिया पूरी तरह से कंप्यूटरीकृत और पारदर्शी है.