धर्म ध्वजारोहण समारोह LIVE: राम मंदिर के 161 फीट ऊंचे शिखर पर लहराया 2 किलो का केसरिया झंडा, उल्लास में डूबी अयोध्या - AYODHYA RAM MANDIR FLAG HOISTING

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 25, 2025 at 10:42 AM IST

Updated : November 25, 2025 at 12:53 PM IST

अयोध्या: पीएम नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को मंत्रोचार के बीच बटन दबाकर राम मंदिर के शिखर पर भगवा ध्वज स्थापित किया. ध्वजारोहण का शुभ मुहूर्त 11:58 से दोपहर 12:30 बजे का था. पीएम मोदी ने पहले राम मंदिर में रामलला और अन्य देवी-देवताओं का पूजन-अर्चना की. फिर करीब 12 बजे राम मंदिर के 161 फीट ऊंचे शिखर पर 2 किलोग्राम वजनी केसरिया ध्वजा फहराई गई. ध्वजारोहण कार्यक्रम के बाद पीएम वहां पधारे साधु-संतों व गणमान्य अतिथियों को संबोधित कर रहे हैं. आज का कार्यक्रम के संपन्न करके वह करीब 1.30 बजे एयरपोर्ट के लिए रवाना हो जाएंगे. धर्म ध्वजा स्थापना समारोह में शामिल होने के लिए करीब 7000 से ज्यादा अतिथि अयोध्या पहुंचे हैं. वहीं, विवाह पंचमी के मौके पर सरयू तट पर बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे हैं. राम नगरी में हर तरफ उत्साह नजर आ रहा है.

TAGGED:

AYODHYA RAM MANDIR
RAM MANDIR AYODHYA
अयोध्या ध्वजारोहण
राम मंदिर ध्वजारोहण
AYODHYA RAM MANDIR FLAG HOISTING

ETV Bharat Uttar Pradesh Team

