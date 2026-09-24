राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में 5 बक्सों में आई 74 हजार पन्नों की चार्जशीट; 8 आरोपी और 133 गवाह, मनोज झा ने उठाए सवाल
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Published : September 24, 2026 at 5:10 PM IST
अयोध्या के भव्य श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस ने बड़ी कानूनी कार्रवाई की है. पुलिस ने 8 आरोपियों के खिलाफ विशेष अदालत में 74 हजार पन्नों की भारी-भरकम चार्जशीट दाखिल की है, जिसे 5 लोहे के बक्सों में रखकर अदालत लाया गया. इस केस में पुलिस ने 133 गवाहों की सूची तैयार की है, जिनमें श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के चंपत राय और डॉ. अनिल मिश्रा जैसे बड़े नाम शामिल हैं.
अदालत ने इस चार्जशीट पर संज्ञान ले लिया है. वहीं, चार्जशीट दाखिल होने के बाद सियासत भी शुरू हो गई है. राजद सांसद मनोज झा (Manoj Jha) ने इस पूरी कार्रवाई को बड़े नामों को बचाने की कवायद करार दिया है.
अयोध्या के भव्य श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस ने बड़ी कानूनी कार्रवाई की है. पुलिस ने 8 आरोपियों के खिलाफ विशेष अदालत में 74 हजार पन्नों की भारी-भरकम चार्जशीट दाखिल की है, जिसे 5 लोहे के बक्सों में रखकर अदालत लाया गया. इस केस में पुलिस ने 133 गवाहों की सूची तैयार की है, जिनमें श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के चंपत राय और डॉ. अनिल मिश्रा जैसे बड़े नाम शामिल हैं.
अदालत ने इस चार्जशीट पर संज्ञान ले लिया है. वहीं, चार्जशीट दाखिल होने के बाद सियासत भी शुरू हो गई है. राजद सांसद मनोज झा (Manoj Jha) ने इस पूरी कार्रवाई को बड़े नामों को बचाने की कवायद करार दिया है.