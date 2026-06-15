सुप्रीम कोर्ट पहुंचा अयोध्या राम मंदिर दान विवाद: FIR और स्वतंत्र जांच का निर्देश देने की मांग - RAM MANDIR DONATION CASE IN SC
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Published : June 15, 2026 at 8:02 PM IST
अयोध्या के राम मंदिर के दान में गबन का कथित मामला सुप्रीमकोर्ट पहुंच गया है. वकील अनूप अवस्थी ने CJI को पत्र याचिका देकर मामले में FIR दर्ज करने और कोर्ट की निगरानी में जांच का निर्देश देने की मांग की है. याचिका में मामले की CBI जैसी किसी बड़ी जांच एजेंसी से स्वतंत्र जांच कराने की मांग की गई है. याचिकाकर्ता ने भक्तों के दान के पैसे और प्रॉपर्टी को बचाने और उनकी सुरक्षा के लिए कोर्ट की निगरानी में एक सिस्टम बनाने की जरूरत पर जोर दिया. याचिका में ये भी कहा गया है कि राज्य सरकार ने मामले की जांच के लिए SIT बनाई है, लेकिन औपचारिक आपराधिक जांच और FIR न होने से मामले में सरकारी कार्रवाई पर सवाल उठे हैं. इससे पहले सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी अधिकारियों से कराई जा रही जांच पर सवाल उठा चुके हैं, हालांकि राम मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा ने उम्मीद जताई कि सरकार जांच में कोई ढिलाई नहीं बरतेगी.
अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे के पैसे में करोड़ों के गबन की बात कही जा रही है और इसमें कई कर्मचारी शामिल बताए जा रहे हैं.
अयोध्या के राम मंदिर के दान में गबन का कथित मामला सुप्रीमकोर्ट पहुंच गया है. वकील अनूप अवस्थी ने CJI को पत्र याचिका देकर मामले में FIR दर्ज करने और कोर्ट की निगरानी में जांच का निर्देश देने की मांग की है. याचिका में मामले की CBI जैसी किसी बड़ी जांच एजेंसी से स्वतंत्र जांच कराने की मांग की गई है. याचिकाकर्ता ने भक्तों के दान के पैसे और प्रॉपर्टी को बचाने और उनकी सुरक्षा के लिए कोर्ट की निगरानी में एक सिस्टम बनाने की जरूरत पर जोर दिया. याचिका में ये भी कहा गया है कि राज्य सरकार ने मामले की जांच के लिए SIT बनाई है, लेकिन औपचारिक आपराधिक जांच और FIR न होने से मामले में सरकारी कार्रवाई पर सवाल उठे हैं. इससे पहले सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी अधिकारियों से कराई जा रही जांच पर सवाल उठा चुके हैं, हालांकि राम मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा ने उम्मीद जताई कि सरकार जांच में कोई ढिलाई नहीं बरतेगी.
अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे के पैसे में करोड़ों के गबन की बात कही जा रही है और इसमें कई कर्मचारी शामिल बताए जा रहे हैं.