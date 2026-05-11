अयोध्या में विरासत संरक्षण की बड़ी पहल… राम कथा संग्रहालय में बनी हाईटेक लैब - AYODHYA MUSEUM
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Published : May 11, 2026 at 4:20 PM IST
अंतर्राष्ट्रीय राम कथा संग्रहालय में प्राचीन पांडुलिपियों और दुर्लभ कलाकृतियों के संरक्षण के लिए आधुनिक प्रयोगशाला स्थापित की गई है. यह लैब इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के सहयोग से तैयार की गई है. प्रयोगशाला में अत्याधुनिक उपकरण और वैज्ञानिक तकनीक के जरिए क्षतिग्रस्त धरोहरों का आकलन, संरक्षण और जीर्णोद्धार किया जाएगा. अधिकारियों के मुताबिक इसका उद्देश्य राम कथा और भारतीय इतिहास से जुड़ी अमूल्य विरासत को आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखना है. संग्रहालय के नवीनीकरण कार्य के तहत सभी पुरावशेषों को डिस्प्ले पर रखने से पहले उनका वैज्ञानिक संरक्षण किया जाएगा.
अंतर्राष्ट्रीय राम कथा संग्रहालय में प्राचीन पांडुलिपियों और दुर्लभ कलाकृतियों के संरक्षण के लिए आधुनिक प्रयोगशाला स्थापित की गई है. यह लैब इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के सहयोग से तैयार की गई है. प्रयोगशाला में अत्याधुनिक उपकरण और वैज्ञानिक तकनीक के जरिए क्षतिग्रस्त धरोहरों का आकलन, संरक्षण और जीर्णोद्धार किया जाएगा. अधिकारियों के मुताबिक इसका उद्देश्य राम कथा और भारतीय इतिहास से जुड़ी अमूल्य विरासत को आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखना है. संग्रहालय के नवीनीकरण कार्य के तहत सभी पुरावशेषों को डिस्प्ले पर रखने से पहले उनका वैज्ञानिक संरक्षण किया जाएगा.