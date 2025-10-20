ETV Bharat / Videos

अयोध्या दीपोत्सव में दो वर्ल्ड रिकॉर्ड, 26 लाख दीपों से जगमगाया सरयू तट - AYODHYA DEEPOTSAV

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 20, 2025 at 7:46 PM IST

|

Updated : October 20, 2025 at 8:25 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

अयोध्या दीपोत्सव में दो वर्ल्ड रिकॉर्ड, 26 लाख दीपों से जगमगाया सरयू तट

अयोध्या में दीपोत्सव के दौरान दो विश्व रिकॉर्ड बन गए। दीपावली से एक दिन पहले सरयू तट पर 26,17,215 दीप जलाकर अनोखी रौशनी बिखेरी गई। साथ ही 2,100 वेदाचार्यों ने महाआरती कर नया रिकॉर्ड कायम किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राममंदिर में दीप जलाकर दीपोत्सव की शुरुआत की। राम की पैड़ी समेत 56 घाट दीपों की रोशनी से नहाले गए, जहां लेजर लाइट शो और ड्रोन ने भी मनमोहक नजारा पेश किया। दीपोत्सव की शुरुआत 2017 में हुई थी, तब 1.71 लाख दीप जलाए गए थे, जो अब 15 गुना बढ़ चुके हैं।

अयोध्या दीपोत्सव में दो वर्ल्ड रिकॉर्ड, 26 लाख दीपों से जगमगाया सरयू तट

अयोध्या में दीपोत्सव के दौरान दो विश्व रिकॉर्ड बन गए। दीपावली से एक दिन पहले सरयू तट पर 26,17,215 दीप जलाकर अनोखी रौशनी बिखेरी गई। साथ ही 2,100 वेदाचार्यों ने महाआरती कर नया रिकॉर्ड कायम किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राममंदिर में दीप जलाकर दीपोत्सव की शुरुआत की। राम की पैड़ी समेत 56 घाट दीपों की रोशनी से नहाले गए, जहां लेजर लाइट शो और ड्रोन ने भी मनमोहक नजारा पेश किया। दीपोत्सव की शुरुआत 2017 में हुई थी, तब 1.71 लाख दीप जलाए गए थे, जो अब 15 गुना बढ़ चुके हैं।

Last Updated : October 20, 2025 at 8:25 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

AYODHYA DEEPOTSAV
WORLD RECORD IN AYODHYA
SARYU BANKS
ILLUMINATED 26 LAKH LAMPS
AYODHYA DEEPOTSAV

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

मिनी ब्राजील विचारपुर के 5 खिलाड़ी और कोच ने जर्मनी में हासिल की ट्रेनिंग

मिनी ब्राजील विचारपुर के 5 खिलाड़ी और कोच ने जर्मनी में हासिल की ट्रेनिंग, बिहार के प्रीतम की चमकदार फुटबॉल यात्रा

October 20, 2025 at 8:21 PM IST
गरीबों के घर खुशियां बांटता कपड़ा बैंक

गरीबों के घर में खुशियां बांटता कपड़ा बैंक, जरूरतमंदों की मदद कर रहा एक सिपाही का अभियान

October 19, 2025 at 10:42 PM IST
आशियाने की आस

तीन नेत्रहीन बच्चों की मां को मदद की दरकार, आशियाने के लिए सरकार से आस

October 19, 2025 at 10:36 PM IST
कुर्ता फाड़ राजनीति

RJD में बगावत, कुर्ता फाड़ राजनीति, टिकट नहीं मिलने पर फूटा गुस्सा

October 19, 2025 at 10:07 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

143 सीटों पर चुनाव लड़ेगी राजद, 59 सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार

दुनियाभर में अपनी छाप छोड़ रही है नैनीताल की मोमबत्ती, देश-विदेश को रोशन कर रही रोशन

मदीना जा रहे विमान की मेडिकल इमरजेंसी लैंडिग, तिरुवनंतपुरम डायवर्ट की गई फ्लाइट

भारत को वर्ल्ड कप में मिली लगातार तीसरी हार, इंग्लैंड ने जीत के साथ सेमीफाइनल में बनाई जगह

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.