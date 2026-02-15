केरल के कन्नूर के अवॉर्ड विनिंग फार्मर अंबट्ट इलियास ने जान दे दी. लोगों को ये बात हैरान कर रही है कि जिस किसान को 2022 में केरल सरकार ने बेस्ट फार्मर का अवॉर्ड दिया था. उसने कैसे जहर खा लिया.4 दिन पहले की बात है. गुरुवार को इलियास ने अपने खेत में ही जहरीला पदार्थ खा लिया था.जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा था और रविवार सुबह उनकी मौत हो गई. किसान इलियास...कन्नूर और पड़ोसी जिले कासरगोड़ के पहाड़ी इलाके में लगभग चार दशकों से लीज पर जमीन लेकर सब्जियां उगा रहे थे.शक है कि वो कर्ज के भारी बोझ के तले दबे हुए थे. एडवरम के रहने वाले इलियास ने अपनी जिंदगी के 38 साल खेती को दिए.वो अपने पक्के जुनून के लिए जाने जाते थे.वो इस बात पर जोर देते थे कि खेती सिर्फ एक पेशा नहीं बल्कि जिंदगी जीने का एक तरीका है. अक्टूबर 2025 में ETV भारत से बातचीत में उन्होंने कहा था कि चाहे मुझे कितना भी नुकसान हो "मैं खेती नहीं छोड़ सकता.