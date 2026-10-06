ETV Bharat / Videos

भारतीय ऑटो रिटेल बाजार ने बनाया नया रिकॉर्ड, सितंबर में बिकीं 25.37 लाख गाड़ियां; EV की मांग भी बढ़ी

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
FADA AUTOMOBILE SALES DATA COMMERCIAL VEHICLES (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 6, 2026 at 8:32 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

भारतीय ऑटो रिटेल बाजार के लिए सितंबर 2026 का महीना रिकॉर्ड तोड़ने वाला साबित हुआ है. ऑटो डीलर्स एसोसिएशन (FADA) के आंकड़ों के मुताबिक, सितंबर महीने में कुल 25.37 लाख वाहनों की बिक्री हुई है, जो पिछले महीने की तुलना में 4.69 फीसदी अधिक है. इस दौरान टू-व्हीलर सेगमेंट में सबसे ज्यादा 17.90 लाख से अधिक गाड़ियां बिकीं, जबकि पैसेंजर और कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में भी शानदार बढ़ोतरी दर्ज की गई है. कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट ने पहली बार एक लाख यूनिट का आंकड़ा पार किया है.

इसके अलावा, ऑटो बाजार में इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) और वैकल्पिक ईंधन वाली गाड़ियों की मांग तेजी से बढ़ रही है. सितंबर में EVs की कुल हिस्सेदारी करीब 13 फीसदी तक पहुंच गई है. त्योहारी सीजन को देखते हुए ऑटो डीलर्स आगामी महीनों में कारोबार को लेकर बेहद उत्साहित हैं.

भारतीय ऑटो रिटेल बाजार के लिए सितंबर 2026 का महीना रिकॉर्ड तोड़ने वाला साबित हुआ है. ऑटो डीलर्स एसोसिएशन (FADA) के आंकड़ों के मुताबिक, सितंबर महीने में कुल 25.37 लाख वाहनों की बिक्री हुई है, जो पिछले महीने की तुलना में 4.69 फीसदी अधिक है. इस दौरान टू-व्हीलर सेगमेंट में सबसे ज्यादा 17.90 लाख से अधिक गाड़ियां बिकीं, जबकि पैसेंजर और कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में भी शानदार बढ़ोतरी दर्ज की गई है. कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट ने पहली बार एक लाख यूनिट का आंकड़ा पार किया है.

इसके अलावा, ऑटो बाजार में इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) और वैकल्पिक ईंधन वाली गाड़ियों की मांग तेजी से बढ़ रही है. सितंबर में EVs की कुल हिस्सेदारी करीब 13 फीसदी तक पहुंच गई है. त्योहारी सीजन को देखते हुए ऑटो डीलर्स आगामी महीनों में कारोबार को लेकर बेहद उत्साहित हैं.

For All Latest Updates

TAGGED:

FADA REPORT
TWO WHEELER SALES
PASSENGER VEHICLES
EV SALES INDIA
AUTO SALES

संबंधित ख़बरें

ODISHA WOMAN MUSHROOM CULTIVATOR SUCCESS

कभी घर-गृहस्थी संभालती थीं इप्सिता, अब 10 हजार वर्गफीट में उगा रहीं कामयाबी की फसल; मशरूम खेती से बनीं सफल एग्री-प्रेन्योर

October 6, 2026 at 7:12 PM IST
राहुल गांधी ने लिखा, 'ज्ञानेश, हो गया भाई

प्रोटेस्ट मार्च: राहुल गांधी ने लिखा, 'ज्ञानेश, हो गया भाई, अब इस्तीफा देने का समय आ गया है'!

October 6, 2026 at 4:03 PM IST
अपाचे की ताकत का परीक्षण

जैसलमेर में बॉर्डर पर अपाचे की ताकत का परीक्षण, चेन गन से हवा में ड्रोन को किया ध्वस्त

October 6, 2026 at 1:23 PM IST
'वोट चोरी' के खिलाफ कांग्रेस का अभियान

'वोट चोरी' के खिलाफ 10 अक्टूबर से कांग्रेस का देशव्यापी अभियान, आज विपक्षी सांसदों का मार्च

October 6, 2026 at 11:48 AM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.