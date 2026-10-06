भारतीय ऑटो रिटेल बाजार ने बनाया नया रिकॉर्ड, सितंबर में बिकीं 25.37 लाख गाड़ियां; EV की मांग भी बढ़ी

भारतीय ऑटो रिटेल बाजार के लिए सितंबर 2026 का महीना रिकॉर्ड तोड़ने वाला साबित हुआ है. ऑटो डीलर्स एसोसिएशन (FADA) के आंकड़ों के मुताबिक, सितंबर महीने में कुल 25.37 लाख वाहनों की बिक्री हुई है, जो पिछले महीने की तुलना में 4.69 फीसदी अधिक है. इस दौरान टू-व्हीलर सेगमेंट में सबसे ज्यादा 17.90 लाख से अधिक गाड़ियां बिकीं, जबकि पैसेंजर और कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में भी शानदार बढ़ोतरी दर्ज की गई है. कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट ने पहली बार एक लाख यूनिट का आंकड़ा पार किया है.

इसके अलावा, ऑटो बाजार में इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) और वैकल्पिक ईंधन वाली गाड़ियों की मांग तेजी से बढ़ रही है. सितंबर में EVs की कुल हिस्सेदारी करीब 13 फीसदी तक पहुंच गई है. त्योहारी सीजन को देखते हुए ऑटो डीलर्स आगामी महीनों में कारोबार को लेकर बेहद उत्साहित हैं.