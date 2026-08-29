नई दिल्‍ली: दिल्ली में CNG की कीमत बढ़ने के बाद ऑटो ड्राइवरों की मुश्किलें बढ़ गई हैं. रोजाना सड़कों पर ऑटो चलाकर अपने परिवार का गुजारा करने वाले ड्राइवरों का कहना है कि CNG महंगी होने से उनकी रोज की लागत बढ़ गई है. सुबह से देर रात तक ऑटो चलाने के बावजूद कमाई का एक बड़ा हिस्सा अब CNG पर खर्च हो रहा है. इसके अलावा ऑटो की सर्विस, मेंटेनेंस, टायर और दूसरे खर्च अलग हैं. ऑटो ड्राइवरों के मुताबिक CNG के दाम बढ़ने का असर उनकी रोज की बचत पर पड़ रहा है. ड्राइवरों का कहना है कि ईंधन की कीमत बढ़ने के साथ ऑटो के किराए में भी बदलाव होना जरूरी है, ताकि बढ़ी हुई लागत का बोझ सिर्फ ड्राइवरों पर न पड़े. यह मांग किसी अतिरिक्त कमाई के लिए नहीं, बल्कि बढ़ती लागत को संतुलित करने के लिए है.