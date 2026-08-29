ETV Bharat / Videos

दिल्‍ली: CNG की बढ़ी कीमत से परेशान हुए ऑटो ड्राइवर, किराया बढ़ाने की कर रहे मांग

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
राम सिंह, ऑटो ड्राइवर (ETV Bharat)

By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 29, 2026 at 4:02 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्‍ली: दिल्ली में CNG की कीमत बढ़ने के बाद ऑटो ड्राइवरों की मुश्किलें बढ़ गई हैं. रोजाना सड़कों पर ऑटो चलाकर अपने परिवार का गुजारा करने वाले ड्राइवरों का कहना है कि CNG महंगी होने से उनकी रोज की लागत बढ़ गई है. सुबह से देर रात तक ऑटो चलाने के बावजूद कमाई का एक बड़ा हिस्सा अब CNG पर खर्च हो रहा है. इसके अलावा ऑटो की सर्विस, मेंटेनेंस, टायर और दूसरे खर्च अलग हैं.  ऑटो ड्राइवरों के मुताबिक CNG के दाम बढ़ने का असर उनकी रोज की बचत पर पड़ रहा है. ड्राइवरों का कहना है कि ईंधन की कीमत बढ़ने के साथ ऑटो के किराए में भी बदलाव होना जरूरी है, ताकि बढ़ी हुई लागत का बोझ सिर्फ ड्राइवरों पर न पड़े. यह मांग किसी अतिरिक्त कमाई के लिए नहीं, बल्कि बढ़ती लागत को संतुलित करने के लिए है.

नई दिल्‍ली: दिल्ली में CNG की कीमत बढ़ने के बाद ऑटो ड्राइवरों की मुश्किलें बढ़ गई हैं. रोजाना सड़कों पर ऑटो चलाकर अपने परिवार का गुजारा करने वाले ड्राइवरों का कहना है कि CNG महंगी होने से उनकी रोज की लागत बढ़ गई है. सुबह से देर रात तक ऑटो चलाने के बावजूद कमाई का एक बड़ा हिस्सा अब CNG पर खर्च हो रहा है. इसके अलावा ऑटो की सर्विस, मेंटेनेंस, टायर और दूसरे खर्च अलग हैं.  ऑटो ड्राइवरों के मुताबिक CNG के दाम बढ़ने का असर उनकी रोज की बचत पर पड़ रहा है. ड्राइवरों का कहना है कि ईंधन की कीमत बढ़ने के साथ ऑटो के किराए में भी बदलाव होना जरूरी है, ताकि बढ़ी हुई लागत का बोझ सिर्फ ड्राइवरों पर न पड़े. यह मांग किसी अतिरिक्त कमाई के लिए नहीं, बल्कि बढ़ती लागत को संतुलित करने के लिए है.

For All Latest Updates

TAGGED:

CNG PRICE HIKE
AUTO DRIVER UNION
ऑटो ड्राइवर यूनियन
AUTO UNION DEMANDS
CNG PRICE HIKE IN DELHI

संबंधित ख़बरें

रक्षाबंधन पर दिल्ली के कई इलाकों में भीषण जाम

रक्षाबंधन पर दिल्ली की रफ्तार थमी; कालिंदी कुंज, रिंग रोड और मथुरा रोड पर लगा भारी जाम

August 28, 2026 at 8:05 PM IST
रक्षाबंधन को लेकर लाजपत नगर बाजार में भारी रौनक

दिल्ली: रक्षाबंधन को लेकर लाजपत नगर बाजार में भारी रौनक, राखी और कपड़ों की खरीदारी के लिए उमड़ी भीड़

August 27, 2026 at 9:48 PM IST
दिल्ली में जोरदार बारिश

दिल्ली में जोरदार बारिश, उमस भरी गर्मी से मिली राहत

August 24, 2026 at 12:47 PM IST
कंझावला में किसानों की महापंचायत

दिल्ली देहात में महासंग्राम: कंझावला के 7 गांवों में भूमि अधिग्रहण के खिलाफ किसानों की महापंचायत

August 23, 2026 at 7:16 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.