अगस्त ने तोड़ा 125 साल का रिकॉर्ड, अब सितंबर में बारिश भी कम! क्या बढ़ेगी किसानों की चिंता?

अगस्त में गर्मी ने 125 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया और अब सितंबर में बारिश भी सामान्य से कम रहने का अनुमान है, तो क्या देश पर मौसम की दोहरी मार पड़ने वाली है. मौसम विभाग यानी IMD ने सितंबर के लिए बड़ा अलर्ट जारी किया है. देश में सितंबर के दौरान बारिश सामान्य से कम रहने की सबसे ज्यादा संभावना है. IMD के मुताबिक, बारिश लॉन्ग पीरियड एवरेज के 91 फीसदी से भी कम रह सकती है. यानी मानसून के आखिरी महीने में भी देश के बड़े हिस्से को पर्याप्त बारिश का इंतजार रह सकता है. हालांकि पूर्वी, पूर्वोत्तर और मध्य भारत के कुछ इलाकों में दूसरे हिस्सों के मुकाबले बेहतर बारिश हो सकती है, लेकिन चिंता सिर्फ बारिश की नहीं है. अगस्त में भारत ने गर्मी का ऐसा रिकॉर्ड बनाया, जो 1901 के बाद कभी नहीं बना था.

अगस्त का औसत तापमान 28.01 डिग्री सेल्सियस रहा जबकि सामान्य तापमान 27.34 डिग्री सेल्सियस होता है. इतना ही नहीं, अगस्त का औसत न्यूनतम तापमान भी 1901 के बाद सबसे ज्यादा रहा यानी रातें भी सामान्य से ज्यादा गर्म रहीं.