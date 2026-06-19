उत्तर बंगाल की पहाड़ियों में लगातार हो रही बारिश के कारण सिलीगुड़ी-कुर्सियांग-मिरीक रूट पर यातायात बाधित हो गया है. शुक्रवार सुबह तड़के उफनती बालासन नदी ने दुधिया के पास ह्यूम पाइप से बने पुल को बहा दिया. वहीं दूसरी ओर, महानदी के पास भारी भूस्खलन होने से राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गया है, जिससे सिलीगुड़ी और कुर्सियांग के बीच का सीधा सड़क संपर्क टूट गया है. रात भर हुई भारी बारिश के कारण बालासन नदी का पानी तेजी से बढ़ गया. नदी के तेज बहाव ने दुधिया में बने अस्थायी पुल को पूरी तरह से बहा दिया. इस पुल के टूटने से मिरीक-सिलीगुड़ी सड़क पर गाड़ियों की आवाजाही रुक गई है. यात्रियों को अब दूसरे रास्तों का सहारा लेना पड़ रहा है. भारी बारिश की वजह से मिट्टी खिसकने और भूस्खलन के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग 110 (NH 110) के कई हिस्से भी टूट गए हैं. पिछले साल अक्टूबर में भारी बारिश और बालासन नदी के उफनते पानी के कारण इलाके का मुख्य लोहे का पुल क्षतिग्रस्त हो गया था. रास्ते को फिर से चालू करने के लिए, प्रशासन ने कम समय में नदी के ऊपर एक अस्थायी पुल बनाया था, जिससे मिरीक और सिलीगुड़ी के बीच गाड़ियों का आना-जाना शुरू हो सका. हालांकि, हाल ही में हुई इस मूसलाधार बारिश ने एक बार फिर इस अस्थायी इंतजाम की कमजोरी को सामने ला दिया है. गुरुवार रात से हो रही लगातार बारिश के बाद महानदी के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 110 पर लैंडस्लाइड हो गया. पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा खिसक कर नीचे गिर गया, जिससे सड़क पर भारी मात्रा में मिट्टी, पत्थर और मलबे जमा हो गए हैं. गाड़ियों की आवाजाही पूरी तरह से रुक गई है. सिलीगुड़ी से कुर्सियांग और दार्जिलिंग की ओर जा रहे वाहन रास्ते में ही फंस गए हैं, जिससे रोज आने-जाने वाले लोगों, पर्यटकों और स्थानीय निवासियों को काफी परेशानी हो रही है.