फारूक अब्दुल्ला पर जानलेवा हमले की कोशिश, हमलावर ने शादी समारोह में चलाई गोली - FAROOQ ABDULLAH ASSASSINATION BID

फारूक अब्दुल्ला पर हमले की कोशिश (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 12, 2026 at 4:54 PM IST

1 Min Read
जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला पर बीती रात जानलेवा हमला किया गया. हालांकि वह बाल-बाल बच गए. उन्हें कोई चोट नहीं आई है. ये हमला एक शादी समारोह में हुआ. हमले के दौरान शख्स ने उनके ऊपर गोली चलाई गई. हमलावर पकड़ा गया. उसकी पहचान हो गई है. जम्मू-कश्मीर पुलिस उससे पूछताछ कर रही है. फारूक अब्दुल्ला को जेड प्लस और एनएसजी सिक्योरिटी उपलब्ध है. जानकारी के मुताबिक एक शादी समारोह में सुरक्षा में बड़ी चूक हुई. जहां जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला पर जानलेवा हमला करने की कोशिश उनके सुरक्षाकर्मियों की तुरंत कार्रवाई की वजह से नाकाम हो गई. कमल सिंह जामवाल नाम के एक बूढ़े आदमी ने अपनी पिस्तौल से फारूक अब्दुल्ला को एकदम पास से गोली मारने की कोशिश की, लेकिन वो बाल-बाल बच गए और उन्हें कोई चोट नहीं आई.

FAROOQ ABDULLAH ASSASSINATION BID
FAROOQ ABDULLAH
JAMU KASHMIR
FIRED BULLETS
FAROOQ ABDULLAH ASSASSINATION BID

ETV Bharat Hindi Team

संपादक की पसंद

