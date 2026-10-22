सऊदी अरब के दम्मम में इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमला, एक की मौत, आठ घायल

यमन के हूती आतंकियों ने एक बार फिर सऊदी अरब के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमला किया है. इस बार हूतियों ने दम्मम के किंग फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को अपना निशाना बनाया, जिसमें कम से कम एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि 8 अन्य लोग घायल हो गए हैं. एविएशन अथॉरिटी GACA के मुताबिक, घायलों को मेडिकल केयर के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया है. उनमें से कुछ की हालत गंभीर है. दम्मम में इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमला बुधवार शाम को किया गया. हमले में एयरपोर्ट की प्रॉपर्टी को भी नुकसान हुआ है. नुकसान कितना हुआ है, इसकी जांच की जा रही है. इस बीच अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने सऊदी अरब में केवल गैर-आपातकालीन अमेरिकी सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों के लिए डिपार्टचर का आदेश जारी किया. अमेरिका ने अपने नागरिकों की सुरक्षा को अपनी प्राथमिकता बताया है.

ईरान समर्थित हूती आतंकी सऊदी अरब पर लगातार हमले कर रहे हैं. वो हवाई अड्डों समेत दूसरे सिविल बुनियादी ढांचों को निशाना बना रहे हैं. यमन में सऊदी के नेतृत्व वाले गठबंधन ने बताया कि उनके एयर डिफेंस सिस्टम ने सऊदी अरब के पूर्वी प्रांत को निशाना बना रहे चार बिना पायलट वाले ड्रोन को सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया.